Вениславский раскритиковал антикоррупционные органы за неэффективность и дело против Archer

Федор Вениславский заявил, что до конца каденции нынешнего созыва Верховной Рады наступлений на независимость антикоррупционных органов не будет (Фото: НАБУ / Facebook)

Нардеп, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Radio NV раскритиковал антикоррупционные органы за неэффективность и дело против производителя тепловизоров Archer.

Комментируя в эфире Radio NV попытку лишения НАБУ независимости во время голосования за законопроект № 12414, Вениславский заверил, что до конца каденции нынешнего состава Верховной Рады никаких наступлений на антикоррупционные органы быть не может.

В то же время, он критически высказался об эффективности антикоррупционных органов и упомянул о деле против производителя тепловизоров Archer, которое закрыли из-за недостаточности доказательств.

«Главное — чтобы антикоррупционные органы также демонстрировали высокую эффективность своей деятельности. Потому что, давайте будем откровенными, значительная часть моих коллег проголосовали за ограничение их независимости — против, скажем так, их абсолютной силы — из-за того, что за эти шесть лет каденции нашего парламента мы имеем такие очень громкие заявления антикоррупционных органов, 90% из которых заключаются в том, что депутат допустил ошибку, не указал в декларации, что он арендует квартиру за 20 тысяч гривен в месяц — и это очень страшное коррупционное преступление», — заявил нардеп.

Вениславский также выразил пожелание, чтобы министрам и руководителям центральных органов исполнительной власти, которые получили подозрения, получили также обвинительные приговоры «на основании того, что суд оценил, что действительно собранная информация и доказательства антикоррупционных органов являются железобетонными. И сомнений в том, что надо обвинительный приговор суда вынести, нет ни у кого».

Ким того, нардеп раскритиковал дело НАБУ против производителей тепловизоров Archer.

«Очень неприятный кейс с фирмой Archer, которые делают лучшие в мире тепловизионные милитари приборы для наших военных. Три года антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным антикоррупционным бюро блокировала их работу, в частности блокировала их денежные активы. И какие последствия для обороны государства — это еще в будущем, я думаю, будет сделан акцент и изучено. Две или три недели назад НАБУ сказало, что оснований, оказывается, не было, они уголовное производство прекратили и даже не извинились», — заявил Вениславский.

Он рассказал, что в оборонном комитете Рады трижды рассматривали этот вопрос, обращая внимание на то, что «идут какие-то разборки с конкурентами, а НАБУ и САП используют именно как инструмент».

«Поэтому, знаете, здесь очень много составляющих. Я хочу, чтобы антикоррупционные органы демонстрировали свою эффективность и чтобы оснований сомневаться в том, что у них чрезмерные полномочия, в принципе, ни у кого не было», — подытожил нардеп.

Скандальный законопроект № 12414 о НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который до этого раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносил дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, согласно правкам к законопроекту, генпрокурор должен был получить полномочия:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивалась.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Впоследствии Зеленский внес в Раду новый законопроект о НАБУ и САП, который, по его словам, «обеспечит силу системе правопорядка».

31 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом инициированный президентом законопроект № 13533 относительно полномочий НАБУ и САП.

В тот же день Зеленский подписал закон.

Дело НАБУ против Archer

НАБУ начали производство в отношении компании Archer в 2023 году. В 2024 году НАБУ проводили обыски в Чехии на релокированном предприятии Archer. Владелец компании Александр Яременко назвал тогда обыски и ведение следствия «саботажем».

В НАБУ сообщили, что проводились обыски в рамках ведения следствия в рамках уголовного производства относительно возможной растраты государственных средств в особо крупных размерах при закупке государством продукции оборонного назначения. По данным следствия, компания получила 1,5 миллиарда гривен от Минобороны на поставку тепловизионной техники в ВСУ, но затянула с поставкой почти на девять месяцев.

15 сентября НАБУ сообщило, что закрыло дело против Archer из-за недостаточности доказательств.