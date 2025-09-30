Нардеп, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал в интервью Radio NV о заявлениях президента Украины Владимира Зеленского о проведении выборов в случае прекращения огня и критике главы государства в западной прессе.

— Вы конституционный юрист, есть к вам вопрос. Владимир Зеленский был на Генассамблее ООН, где на полях встречался и с президентом США Дональдом Трампом, и с другими лидерами государств. Но он также успел пообщаться с американскими медиа, дал довольно развернутые интервью для Fox News и Axios. Он, в частности, сказал, что допускает проведение выборов в случае прекращения огня. Я помню, когда мы с вами неоднократно говорили, вы говорили, что прекращение огня не равно автоматически отмене действия военного положения, а если продолжается военное положение, значит, выборы невозможны. И что говорит президент? Он говорит, что «с точки зрения Конституции это сложно сделать, но я думаю, что если будет какое-то прекращение огня, я дам сигнал парламенту, и парламент что-то придумает». То есть, Федор, я допускаю, что думать придется вам. Что вы на это скажете?

— Во-первых, действительно, для того, чтобы обеспечить организацию проведения послевоенных выборов с соблюдением всех принципов, норм Конституции, избирательного права и международных избирательных стандартов, необходимо принять новый отдельный закон. Закон, наверное, можно даже назвать ad hoc (для конкретного случая — Ред.), к конкретным послевоенным выборам.

Работа над моделью такого законопроекта, над основными положениями ведется уже, наверное, полтора-два года. И на различных форумах обсуждаются ключевые моменты. А именно то, о чем мы неоднократно говорили, — это безопасность участников избирательного процесса. Потому что когда нет безопасности, будет очень сложно обеспечить свободу волеизъявления и организовать все демократические процедуры для того, чтобы ни у кого не возникло каких-то обвинений в том, что избранные органы власти — или это президент, или это парламент, или это органы местного самоуправления — будут сомнительно легитимными. Поэтому это будет ключевая задача в будущем законе.

Но я не меняю той точки зрения, о которой я вам говорил. Есть на сегодня у нас четкие запреты в законе о правовом режиме военного положения — о запрете проведения выборов. Более того, в Конституции есть императивная норма, которую мы не можем изменить, что в случае завершения срока полномочий парламента во время действия правового режима военного положения его полномочия продолжаются до вступления полномочий Верховной Радой, избранной на первых выборах после отмены правового режима военного положения.

То есть без отмены правового режима военного положения с точки зрения парламентских выборов говорить о возможности их проведения конституционных оснований нет и быть не может, потому что Конституцию мы в условиях военного положения, опять же, изменить не можем. А даже если будет отменен правовой режим военного положения, то изменение Конституции — очень сложная процедура, две сессии и так далее.

Поэтому говорить о гипотетической возможности проведения выборов без отмены правового режима военного положения я бы не стал. Поэтому, я думаю, Владимир Александрович имел в виду после перемирия отмену правового режима военного положения и уже потом организация проведения выборов.

— Отмена режима военного положения после перемирия, а как вы себе это представляете? Это же означает возвращение к довоенной жизни в абсолютно всех сферах. То есть это и открытие границ, это и освобождение военнослужащих. Правильно?