«Вижу огромный потенциал». Рахманин объяснил, кто из заместителей Умерова лучше всего бы подошел на роль министра обороны
Минобороны нужны профессиональные, опытные, компетентные, которые смогут наладить эффективный организационный процесс, убежден Рахманин (Фото: Минобороны Украины)
Хотя украинское законодательство запрещает назначать военного на должность министра обороны, заменить Рустема Умерова в этой роли должен был бы человек, разбирающийся в вопросах безопасности и обороны или оборонно-промышленного комплекса Украины.
Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV, комментируя идею назначить действующего министра обороны Рустема Умерова на должность посла Украины в США.
Рахманин отметил, что следующим министром обороны Украины «должен быть человек, которому не нужно будет тратить множество времени, чтобы просто понять хотя бы лексику, которой оперируют люди, которые приходят к нему с вопросами».
«Потому что, извините за откровенность, у нас люди, которые приходят в Министерство обороны, тратят кучу времени на то, чтобы понять, о чем их спрашивают. И это не их вина — это вина тех, кто их туда назначает. Они даже слов, аббревиатур таких не знают. И названия постановлений они изучают тогда, когда на самом деле они должны ими руководствоваться», — рассказал Рахманин.
Поэтому, подчеркнул он, министром должен стать человек, который имеет соответствующее отношение или к сектору безопасности и обороны, или к ОПК, или который имел опыт работы в Министерстве обороны, или же профессиональный военный.
«Это вопрос выбора. Но это должен быть человек опытный, который понимает, о чем идет речь, который не будет тратить, терять драгоценное время на то, чтобы понять, что ему надо делать», — отметил нардеп.
Он напомнил, что законодательство запрещает назначать военных на должность министра обороны или его заместителей. «Но мы уже делаем вид, что ничего не происходит. По инициативе президента таких людей — военных с погонами — назначают в Министерство обороны. Если они профессиональные, то пусть работают», — добавил Рахманин.
Он привел пример уволенного с должности первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, который «вполне соответствовал бы этим критериям».
«Я, например, огромный потенциал вижу у еще одного военного, действующего заместителя Министра обороны, — [Евгения] Мойсюка. По-разному к нему относятся, это вопрос. Но то, что он разбирается в вопросах, с которыми сталкивается, — 100%», — назвал Рахманин еще одну из потенциальных фамилий профессиональных людей в Минобороны.
Если же брать гражданское лицо, то «прекрасным» и «очень эффективным, очень качественным» мог бы быть Игорь Фоменко, заместитель министра экономики, который был куратором военных вопросов в Министерстве экономики, добавил Рахманин.
«Если говорить о кандидатурах, это мой взгляд на вещи. Вот такие люди, на мой взгляд, нужны. Профессиональные, опытные, компетентные, которые смогут наладить эффективный организационный процесс, которые хорошо разбираются и в военной тематике, и в законодательной базе, и которые не боятся брать на себя ответственность. Но еще раз говорю: это не значит, что эти люди являются идеальными. Вот вы меня спросили, я „на глаз“ сказал; если подумаю, могу найти еще кого-то», — резюмировал он.
12 июля Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым и намекнул на его вероятное увольнение и переназначение послом в США.
14 июля Зеленский заявил, что предложит кресло премьер-министра вице-премьеру Юлии Свириденко. Тогда как действующего премьера Дениса Шмыгаля могут назначить министром обороны, заявил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.