«Вижу огромный потенциал». Рахманин объяснил, кто из заместителей Умерова лучше всего бы подошел на роль министра обороны

Хотя украинское законодательство запрещает назначать военного на должность министра обороны, заменить Рустема Умерова в этой роли должен был бы человек, разбирающийся в вопросах безопасности и обороны или оборонно-промышленного комплекса Украины.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV, комментируя идею назначить действующего министра обороны Рустема Умерова на должность посла Украины в США.

Реклама

Рахманин отметил, что следующим министром обороны Украины «должен быть человек, которому не нужно будет тратить множество времени, чтобы просто понять хотя бы лексику, которой оперируют люди, которые приходят к нему с вопросами».

«Потому что, извините за откровенность, у нас люди, которые приходят в Министерство обороны, тратят кучу времени на то, чтобы понять, о чем их спрашивают. И это не их вина — это вина тех, кто их туда назначает. Они даже слов, аббревиатур таких не знают. И названия постановлений они изучают тогда, когда на самом деле они должны ими руководствоваться», — рассказал Рахманин.

Поэтому, подчеркнул он, министром должен стать человек, который имеет соответствующее отношение или к сектору безопасности и обороны, или к ОПК, или который имел опыт работы в Министерстве обороны, или же профессиональный военный.

«Это вопрос выбора. Но это должен быть человек опытный, который понимает, о чем идет речь, который не будет тратить, терять драгоценное время на то, чтобы понять, что ему надо делать», — отметил нардеп.

Он напомнил, что законодательство запрещает назначать военных на должность министра обороны или его заместителей. «Но мы уже делаем вид, что ничего не происходит. По инициативе президента таких людей — военных с погонами — назначают в Министерство обороны. Если они профессиональные, то пусть работают», — добавил Рахманин.

Он привел пример уволенного с должности первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, который «вполне соответствовал бы этим критериям».

«Я, например, огромный потенциал вижу у еще одного военного, действующего заместителя Министра обороны, — [Евгения] Мойсюка. По-разному к нему относятся, это вопрос. Но то, что он разбирается в вопросах, с которыми сталкивается, — 100%», — назвал Рахманин еще одну из потенциальных фамилий профессиональных людей в Минобороны.

Если же брать гражданское лицо, то «прекрасным» и «очень эффективным, очень качественным» мог бы быть Игорь Фоменко, заместитель министра экономики, который был куратором военных вопросов в Министерстве экономики, добавил Рахманин.

«Если говорить о кандидатурах, это мой взгляд на вещи. Вот такие люди, на мой взгляд, нужны. Профессиональные, опытные, компетентные, которые смогут наладить эффективный организационный процесс, которые хорошо разбираются и в военной тематике, и в законодательной базе, и которые не боятся брать на себя ответственность. Но еще раз говорю: это не значит, что эти люди являются идеальными. Вот вы меня спросили, я „на глаз“ сказал; если подумаю, могу найти еще кого-то», — резюмировал он.

12 июля Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым и намекнул на его вероятное увольнение и переназначение послом в США.

14 июля Зеленский заявил, что предложит кресло премьер-министра вице-премьеру Юлии Свириденко. Тогда как действующего премьера Дениса Шмыгаля могут назначить министром обороны, заявил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.