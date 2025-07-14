Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля назначат министром обороны, а главу Минобороны Рустема Умерова отправят послом в США. Об этом в понедельник, 14 июля, заявил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

По его словам, вероятно, к Минобороны присоединят Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Как сообщил Железняк, с должности увольняют министра образования Оксена Лисового. Пока неизвестно, кого назначат на его место. Кроме этого, уволят и министра социальной политики Оксану Жолнович, утверждает нардеп.

Министром экономики станет заместитель Юлии Свириденко Алексей Соболев. Министерство по делам ветеранов продолжит возглавлять Наталья Калмыкова, пишет Железняк.

По его словам, если с должности министра энергетики уволят Германа Галущенко, его заменит Светлана Гринчук, которая сейчас возглавляет министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Министерство национального единства, которое сейчас возглавляет подозреваемый в коррупции Алексей Чернышов, ликвидируют, пишет нардеп.

Как сообщает народный депутат Алексей Гончаренко, увольнение министров планируют на среду, а назначение и голосование в Верховной Раде — на четверг.

14 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил министру энергетики Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.

По словам президента, они обсудили меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать собственное производство оружия.

Кадровые изменения в правительстве — что известно

16 июня народный депутат Украины Ярослав Железняк предположил, что Офис президента в ближайшее время может планировать отставку Шмыгаля и всего правительства. Он утверждал, что это подтвердили «сразу три источника». Нардеп объяснял это тем, что правительство потеряло поддержку даже среди своих депутатов, а его провалы «только накапливаются».

Нардеп писал, что единственной кандидаткой на замену Шмыгалю осталась Юлия Свириденко. Он предполагал, что для того, чтобы сделать отставку Шмыгаля возможной, в закон О правовом режиме военного положения внесут соответствующую правку в июне.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию об отставке Шмыгаля.

30 июня Украинская правда сообщила, что во время кадровых перестановок в правительстве новым премьер-министром Украины могут назначить Юлию Свириденко, а министр обороны Рустем Умеров останется на своей должности.

12 июля Зеленский сообщил, что провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, и намекнул на его увольнение.

13 июля президент Украины заявил, что провел совещание со Шмыгалем, во время которого они обсудили и стратегические шаги по трансформации системы исполнительной власти.

Президент также анонсировал кадровые изменения в ключевых дипломатических должностях и отметил необходимость усиления экономической устойчивости государства.