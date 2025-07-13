Зеленский рассматривает Умерова как основного и пока единственного кандидата на должность посла Украины в США (Фото: Рустем Умєров / Rustem Umerov / Facebook)

Президент Владимир Зеленский рассматривает действующего министра обороны Рустема Умерова как основного и пока единственного кандидата на должность посла Украины в Соединенных Штатах.

Насколько он был успешным на действующей должности, каким должен быть его преемник и есть ли шанс на оздоровление МО, в интервью Radio NV рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Реклама

— Что вы думаете об идее назначить действующего министра обороны Умерова на должность посла Украины в США? Зеленский имел совещание с Умеровым. И его заявление после этого совещания было пронизано, я бы сказала, намеками, что, с высокой долей вероятности, именно так и произойдет.

— Вообще очень трудно определить, каким критериям должен соответствовать посол Украины в Соединенных Штатах при нынешней политической ситуации, при нынешней администрации Белого дома.

Если бы речь шла о каком-то другом периоде, то, наверное, возникал бы вопрос, соответствует ли этим критериям человек, который не имеет никакого опыта дипломатической работы. Но мы имеем Соединенные Штаты [Дональда] Трампа с его, на мой взгляд, достаточно сумасшедшей картинкой мира. Возможно, этой картинке мира соответствует такой посол, как Рустем Умеров. Во-первых.

Во-вторых. Тут надо еще определить, какие задачи ему нарезает президент Владимир Зеленский. Возможно, он соответствует как раз выполнению именно этих задач.

Моя личная точка зрения. Я не знаю, каким он будет послом, но как министр обороны, по моему глубокому убеждению, он явно был не на своем месте. И стоило бы его с этой позиции подвинуть чуть раньше. Как минимум чуть раньше.