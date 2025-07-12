Зеленский сообщил, что провел совещание с Умеровым, намекнув на его увольнение

Владимир Зеленский заявил, что обсуждал с Рустемом Умеровым изменения в государственных институциях (Фото: Zelenskiy via Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля сообщил, что провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым , и намекнул на его увольнение.

«Второе — изменения в государственных институтах. Украине нужно больше положительной динамики в отношениях с Соединенными Штатами и одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства. Соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время», — заявил Зеленский в своем Telegram-канале.

Реклама

Президент также отметил, что поручил Умерову контрактовать все доступные объемы приоритетных типов дронов и сообщил об отдельной работе с европейскими партнерами по финансированию.

«В этом году должны выйти на значительно большие показатели производства и поставки дронов в войска, чем было запланировано. Также готовим нестандартные шаги для поддержки нашей защиты — расширяем географию такой поддержки», — написал Зеленский.

Ранее Суспільне со ссылкой на источник в Офисе президента сообщило, что Зеленский рассматривает действующего министра обороны Рустема Умерова как основного и пока единственного кандидата на должность посла Украины в Соединенных Штатах.

Источник отметил, что в случае назначения Умерова, среди возможных кандидатов на должность министра обороны рассматриваются несколько высокопоставленных чиновников: премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Игорь Клименко и вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

От того, кто из чиновников станет новым министром обороны, будут зависеть остальные изменения в правительстве.

10 июля Зеленский заявил, что посол Украины в США Оксана Маркарова будет заменена. Президент рассматривает вместо нее кандидатуру министра обороны Рустема Умерова.

8 июля Суспільне со ссылкой на источник в Офисе президента сообщило, что Владимир Зеленский сообщил Оксане Маркаровой о своем намерении ее уволить, однако предложил остаться в команде.

Замену Оксаны Маркаровой президент Украины обсуждал с президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора 4 июля. Зеленский назвал нескольких кандидатов на эту должность: премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра обороны Умерова, вице-премьера и министра юстиции Ольгу Стефанишину и министра энергетики Германа Галущенко. Эту информацию, опубликованную 7 июля агентством Bloomberg, подтвердили журналистам Суспільного информированные источники.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Украинскому радио, опубликованном 8 июля, заявил, что в ближайшее время ожидается около 20 указов президента по обновлению руководителей зарубежных дипучреждений.