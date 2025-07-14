Эффективность будущего посла Украины в США , назначение которого ожидается вместо Оксаны Маркаровой, будет зависеть от того, какие задачи ему будет ставить президент Владимир Зеленский, считает член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Таким мнением он поделился в интервью Radio NV, комментируя идею назначить действующего министра обороны Рустема Умерова на должность посла Украины в США, о чем намекал сам Зеленский после совещания с Умеровым.

Реагируя на эту информацию, Рахманин напомнил, что сейчас очень трудно определить, каким критериям должен соответствовать посол Украины в США при нынешней политической ситуации и при нынешней администрации Белого дома.

«Если бы речь шла о каком-то другом периоде, то, наверное, возникал бы вопрос, соответствует ли этим критериям человек, который не имеет никакого опыта дипломатической работы. Но мы имеем Соединенные Штаты [Дональда] Трампа с его, на мой взгляд, достаточно сумасшедшей картинкой мира. Возможно, этой картинке мира соответствует такой посол, как Рустем Умеров. Это во-первых», — отметил нардеп.

Второй фактор, на который обратил внимание Рахманин, - это «задачи, которые ему нарезает президент Владимир Зеленский». Возможно, Умеров соответствует выполнению именно этих задач, предположил нардеп.

«Моя личная точка зрения. Я не знаю, каким он [Рустем Умеров] будет послом, но как министр обороны, по моему глубокому убеждению, он явно был не на своем месте. И стоило бы его с этой позиции подвинуть чуть раньше. Как минимум чуть раньше», — заметил Сергей Рахманин.

Он добавил, что нет никакой уверенности в том, что преемник Умерова будет лучшим министром обороны. «Но то, что он не справился, с моей точки зрения, абсолютно очевидно любому, кто сталкивается с работой Министерства обороны и вообще сектора безопасности и обороны», — резюмировал Рахманин.

12 июля Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым и намекнул на его вероятное увольнение и переназначение послом в США. «Украине нужно больше положительной динамики в отношениях с Соединенными Штатами и одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства. Соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время», — заявил Зеленский.

По данным Суспільного, именно Умеров сейчас является основным и единственным кандидатом на должность посла Украины в США. Тогда как среди возможных кандидатов на должность министра обороны источники Суспільного называли нескольких чиновников: среди них премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Игорь Клименко и вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Обновленное правительство в Украине может появиться уже на этой неделе (14−20 июля), сообщало агентство РБК-Украина со ссылкой на информированный источник. Согласно этой информации, правительство может возглавить Юлия Свириденко, которая сейчас занимает должность первого вице-премьера — министра экономики Украины, а нынешний премьер Денис Шмыгаль должен возглавить министерство обороны.