В ОПУ отреагировали на планы Путина «аннексировать» Херсонскую область 11 мая, 14:32 Цей матеріал також доступний українською В ОПУ подчеркнули, что после освобождения региона все коллаборанты предстанут перед судом (Фото:Медиаплатформа Вверх/Facebook)

В Офисе президента заявили, что украинская армия освободит Херсонскую область, какие бы планы в отношении региона не строил кремлевский режим.

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Об этом в среду, 11 мая, заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Таким образом он прокомментировал планы Москвы «аннексировать» Херсонскую область под предлогом некоего «обращения» местных коллаборантов к главе Кремля Владимиру Путину.

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«Единственное обращение, которое могут готовить гауляйтеры Херсонской области — прошение о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты», — подчеркнул Подоляк.

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