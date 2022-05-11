В ОПУ отреагировали на планы Путина «аннексировать» Херсонскую область

11 мая, 14:32
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В ОПУ подчеркнули, что после освобождения региона все коллаборанты предстанут перед судом (Фото:Медиаплатформа Вверх/Facebook)

В ОПУ подчеркнули, что после освобождения региона все коллаборанты предстанут перед судом (Фото:Медиаплатформа Вверх/Facebook)

В Офисе президента заявили, что украинская армия освободит Херсонскую область, какие бы планы в отношении региона не строил кремлевский режим.

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Об этом в среду, 11 мая, заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Таким образом он прокомментировал планы Москвы «аннексировать» Херсонскую область под предлогом некоего «обращения» местных коллаборантов к главе Кремля Владимиру Путину.

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«Единственное обращение, которое могут готовить гауляйтеры Херсонской области — прошение о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты», — подчеркнул Подоляк.

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https://twitter.com/Podolyak_M/status/1524344839923552256
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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Херсонская область Коллаборант Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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