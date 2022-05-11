Путин хочет «аннексировать» Херсонскую область даже без фейкового «референдума»

11 мая, 13:34
Цей матеріал також доступний українською
В Кремле жалуются, что псевдореферендум в Крыму не был признан мировым сообществом (Фото:Mikhail Metzel/REUTERS)

В Кремле жалуются, что псевдореферендум в Крыму не был признан мировым сообществом (Фото:Mikhail Metzel/REUTERS)

Кремлевский режим хочет «присоединить» временно подконтрольную российским войскам райони Херсонской области к РФ даже не пытаясь придать этому какого-либо подобия «законности».

Война России против Украины — главные события 11 мая

В отличие от оккупированного Крыма, где в 2014 году был проведен никем не признанных псевдореферендум, в этот раз Москва решила обойтись без любых попыток «легитимизации».

Видео дня
Читайте также:
Евгений Дубогрыз
Евгений Дубогрыз
Зачем Россия хочет ввести рубль в Херсонской области и что это значит?

Для этого российским ставленникам на захваченных ВС РФ территориях Херсонской области было поручено написать главе Кремля письмо с соответствующей просьбой.

По словам одного из местных коллаборантов Кирилла Стремоусова, фейковый «референдум» в Крыму не был принят мировым сообществом, поэтому он предлагает «аннексировать» новый регион неким «указом» Путина.

Читайте также:
«Не будет никакой „ХНР“». Для освобождения Херсонской области убьют столько военнослужащих армии РФ, сколько потребуется — Подоляк

«Это будет один единый указ на основании обращения», — цитирует его российская пропаганда.

https://www.youtube.com/embed/TN0v_dp3JQQ
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Херсонская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X