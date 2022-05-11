Путин хочет «аннексировать» Херсонскую область даже без фейкового «референдума» 11 мая, 13:34 Цей матеріал також доступний українською В Кремле жалуются, что псевдореферендум в Крыму не был признан мировым сообществом (Фото:Mikhail Metzel/REUTERS)

Кремлевский режим хочет «присоединить» временно подконтрольную российским войскам райони Херсонской области к РФ даже не пытаясь придать этому какого-либо подобия «законности».

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В отличие от оккупированного Крыма, где в 2014 году был проведен никем не признанных псевдореферендум, в этот раз Москва решила обойтись без любых попыток «легитимизации».

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Для этого российским ставленникам на захваченных ВС РФ территориях Херсонской области было поручено написать главе Кремля письмо с соответствующей просьбой.

По словам одного из местных коллаборантов Кирилла Стремоусова, фейковый «референдум» в Крыму не был принят мировым сообществом, поэтому он предлагает «аннексировать» новый регион неким «указом» Путина.

«Это будет один единый указ на основании обращения», — цитирует его российская пропаганда.

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