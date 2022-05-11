В Кремле прокомментировали обращение коллаборантов по поводу «аннексии» Херсонской области 11 мая, 14:14 Цей матеріал також доступний українською Кремлевский режим хочет разработать для этого некие «юридические» механизмы (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev)

Российские власти решил отказаться от создания на временно оккупированных территориях Херсонской области так называемой «ХНР».

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Вместо этого РФ хочет просто «аннексировать» регион под предлогом соответствующего обращения местных коллаборантов к главе кремлевского режима Владимиру Путину.

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При этом его спикер Дмитрий Песков заявил российской пропаганде, что для этого будут разработаны некие «юридические» механизмы.

«Подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными», — подчеркнул он, комментируя планы по незаконному «присоединению» к РФ временно оккупированных украинских территорий.

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