«Не будет никакой ХНР». Для освобождения Херсонской области убьют столько военнослужащих армии РФ, сколько потребуется — Подоляк 7 мая, 20:10 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Протест против российской оккупации в Херсоне (Фото:Кадр видео Pravda Gerashenko/Telegram)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио НВ прокомментировал намерения Российской Федерации создать на территории Херсонской области «народную республику».

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«Не будет никакой „Херсонской народной республики“. Не будет. [Область] будет освобождена в полном объеме максимально жестко, если это потребуется, с точки зрения количества безвозвратных жертв среди российских военнослужащих. То есть будет убито столько военнослужащих российской армии, сколько потребуется для того, чтобы на Херсонщине навсегда забыли словосочетание „российская оккупация“», — подчеркнул Подоляк.

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7 мая оккупанты заявили, что все жители Херсонской области будут иметь право на получение российского гражданства. Также на оккупированной территории намерены вернуть герб времен Российской империи.

Ранее, 19 апреля, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что россияне готовят псевдореферендумы для легализации оккупационных администраций во временно захваченных районах. По данным ГУР, на оккупированной территории Херсонской области печатали бюллетени, плакаты и другую макулатуру для голосования на референдуме по созданию псевдореспублики ХНР.

Вскоре подозреваемый в государственной измене так называемый «губернатор» захваченной войсками РФ Херсонской области заявил, что не намерен проводить «референдум».

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