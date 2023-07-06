САП просит суд отстранить главу Тернопольского облсовета от должности 6 июля, 13:07 Михаил Головко подозревается в вымогательстве 2,4 млн грн у бизнесмена-волонтера (Фото:Михаил Головко/Facebook)

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд с ходатайством об отстранении главы Тернопольского облсовета Михаила Головко, который подозревается в вымогательства.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в четверг, 6 июля, прокурор САП подал ходатайство в Высший антикоррупционный суд.

О рассмотрении запроса уведомят дополнительно.

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НАБУ и САП перед этим сообщили Головко и двум заместителям главы Тернопольского ОВА о подозрении — следствие считает, что они требовали у бизнесмена-волонтера 2,4 млн грн за подписание коммунальным предприятием Тернопольского облсовета актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов.



26 июня НАБУ и САП заявили, что разоблачили чиновников на получении третьего «транша» от предпринимателя в размере более 600 тысяч гривен. Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины — подкуп лица, предоставляющего публичные услуги.

28 июня Высший антикоррупционный суд отправил председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко под стражу на два месяца с альтернативой залога в 805 тыс. грн

Головко уже вышел из СИЗО под залог. САП уже обжаловала размер залога. Прокуроры будут настаивать на его содержании под стражей с альтернативой внесения залога в размере 13 млн грн для Головко, 10 млн грн — для первого заместителя главы Тернопольской ОВА и 8 млн грн — второго заместителя.