НАБУ и САП задержали главу Тернопольского облсовета на взятке 26 июня, 11:23 Михаил Головко (Фото:Михаил Головко/Facebook)

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали главу Тернопольского областного совета Михаила Головко и двух заместителей главы военно-гражданской администрации в понедельник, 26 июня. Они требовали деньги у бизнесмена-волонтера.



Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, задержанные требовали почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

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Фото: НАБУ

В НАБУ рассказали, что вместе с САП разоблачили чиновников «на горячем» после передачи третьего транша в размере более 600 тысяч гривен.

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Михаил Головко — экс-нардеп от политической партии ВО Свобода VII и VIII созывов. Он возглавил Тернопольский областной совет в ноябре 2020 года.

