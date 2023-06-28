ВАКС арестовал главу Тернопольского облсовета на два месяца

28 июня, 20:34
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Михаил Головко (Фото:Михаил Головко/Facebook)

Михаил Головко (Фото:Михаил Головко/Facebook)

Высший антикоррупционный суд в среду, 28 июня, отправил главу Тернопольского облсовета Михаила Головко под стражу на два месяца с альтернативой залога в 805 тыс. грн, передает Суспільне. Его подозревают в получении взятки.

Как пишет Центр противодействия коррупции, Специализированная антикоррупционная прокуратура просила арестовать Головко с залогом в 13 млн грн. Сам он в суде назвал дело провокацией.

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Ранее суд арестовал первого замглавы Тернопольской ОВА Игоря Демьянчука с альтернативой залога в 805 тыс. грн.

НАБУ и САП перед этим сообщили Головко и двум замглавы Тернопольской ОВА о подозрении — следствие считает, что они вымогали у бизнесмена-волонтера 2,4 млн грн за за подписание коммунальным предприятием Тернопольского облсовета актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов.

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26 июня НАБУ и САП заявили, что разоблачили чиновников при получении третьего «транша» от предпринимателя в размере более 600 тысяч гривен. Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины — подкуп лица, предоставляющего публичные услуги.

Михаил Головко — экс-нардеп от политической партии ВО Свобода VII и VIII созывов. Он возглавил Тернопольский областной совет в ноябре 2020 года. По словам самого Головко, он давно сотрудничал с этим предпринимателем по волонтерской деятельности.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Коррупция Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Тернопольский областной совет Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) Взятка ВАКС

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