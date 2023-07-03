Подозреваемый во взяточничестве глава Тернопольского облсовета вернулся на работу и дал пресс-конференцию 3 июля, 20:45 Михаил Головко (Фото:Суспільне Тернопіль)

Глава Тернопольского областного совета Михаил Головко, которого вместе с еще двумя должностными лицами подозревают в требовании неправомерной выгоды, вернулся на работу.

Об этом сообщает Суспільне.Тернопіль.

Головко собрал пресс-конференцию, на которой заявил, что подозрение во взятке — «полный маразм, абсурд и провокация», поскольку областной совет «уже почти два года не имеет никакого отношения к бюджету».

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«Мы не выделяем ни копейки. Мы на это никак не влияем. Взятка, так называемая, неправомерная ли выгода — это если человек дает какие-то услуги и за это ему как-то рассчитываются или благодарят. С нашей стороны не было никаких действий», — отметил председатель облсовета.

Подробнее прокомментировать задержание и подозрение Головко отказался из-за продолжающегося следствия.

Чиновник также рассказал, что вернулся на свое рабочее место по решению суда, поскольку он подозреваемый, а не подсудимый.

Кроме того, Головко утверждает, что перед задержанием получал угрозы со стороны приверженцев Украинской православной церкви московского патриархата. Но в полицию не обращался, потому что «не думал, что это может привести к тому, с чем столкнулся», объяснил чиновник.

«Это не первый раз за мою политическую карьеру, когда в мою сторону раздаются громкие угрозы. Теперь понимаю, что нужно было большее значение этому придать. Но есть записи, есть переписка, потому над этим тоже работает полиция», — отметил Головко.

6 июня НАБУ и САП заявили, что разоблачили чиновников на получении третьего «транша» от предпринимателя в размере более 600 тысяч гривен. Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины — подкуп лица, предоставляющего публичные услуги.

28 июня Высший антикоррупционный суд отправил председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко под стражу на два месяца с альтернативой залога в 805 тыс. грн