Прокуроры САП обжаловали сумму залога для главы Тернопольского облсовета и заместителей главы ОВА 4 июля, 11:59 Михаил Головко подозревается в вымогательстве 2,4 млн грн в бизнесмена-волонтера (Фото:Михаил Головко/Facebook)

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала размер залога для главы Тернопольского облсовета Михаила Головко и двух заместителей главы Тернопольской ОВА по делу о вымогательства.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда поданы апелляционные жалобы на решение следственного судьи, который арестовал чиновников с альтернативой залога в 805 тысяч гривен.

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Прокурор не соглашается с размером залога, определенного следователем судьей, и в суде апелляционной инстанции будет настаивать на применении более строгой меры пресечения — содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 13 млн грн для Головко, 10 млн грн — для первого заместителя главы Тернопольской ОВА и 8 млн грн — второго заместителя.

Также готовится ходатайство об отстранении Головко от занимаемой должности.

Два заместителя главы Тернопольской ОВА с марта текущего года уже освобождены от исполнения своих должностных обязанностей.

НАБУ и САП перед этим сообщили Головко и двум заместителям главы Тернопольского ОВА о подозрении — следствие считает, что они требовали у бизнесмена-волонтера 2,4 млн грн за подписание коммунальным предприятием Тернопольского облсовета актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов.



26 июня НАБУ и САП заявили, что разоблачили чиновников на получении третьего «транша» от предпринимателя в размере более 600 тысяч гривен. Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины — подкуп лица, предоставляющего публичные услуги.

28 июня Высший антикоррупционный суд отправил председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко под стражу на два месяца с альтернативой залога в 805 тыс. грн

Головко уже вышел из СИЗО под залог.