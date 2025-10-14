«Готов пройти полиграф». Труханов опроверг информацию о лишении его украинского гражданства и заявил, что не имеет паспорта РФ

Городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что заседание комиссии при президенте по лишению его украинского гражданства пока не состоялось.

В интервью Суспільному он заверил, что готов пройти любую проверку, в том числе и на полиграфе, чтобы доказать, что не имеет российского гражданства.

«Для меня это важный вопрос, потому что я и родился в Украине, и у меня нет другого гражданства, о чем я неоднократно предоставлял документы», — заявил городской голова.

Издание Думская сообщало, что комиссия при президенте уже приняла решение о лишении Труханова гражданства. Как утверждает издание, обязанности городского головы может исполнять секретарь горсовета, представитель Слуги народа Игорь Коваль.

Труханов утверждает, что обладает рядом официальных документов РФ — ответами дипломатических учреждений, судебными решениями и ответом на запрос Национального антикоррупционного бюро — в которых якобы указано, что он не имеет российского гражданства. Он также заявил о готовности пройти полиграф или другие проверки для подтверждения этого. В случае лишения украинского гражданства Труханов планирует обжаловать такое решение.

«-Господин Геннадий, мы у вас четко спрашиваем, есть ли у вас российское гражданство? — Я в очередной раз заверяю всех украинцев и готов пройти и проверку на полиграфе, любую проверку. И еще раз подчеркнуть: никогда у меня не было российского гражданства. Никогда не было», — говорит мэр Одессы.

Петиция с требованием лишить Труханова украинского гражданства набрала необходимые для рассмотрения 25 000 подписей всего за несколько часов. После достижения этого порога документ передадут на рассмотрение в Офис президента. В соответствии с законодательством, глава государства должен предоставить официальный ответ после обработки обращения.

Сам городской голова называет это «попыткой убрать» его из политического пространства, потому что он «кому-то не нравится».

«По моему мнению, любые выборы мэра города я выиграю, потому что есть поддержка, люди видят, что я делаю для Украины и для Одессы», — говорит Труханов.

Также он заявил, что «с удовольствием» мог бы исполнять обязанности главы областной военной администрации, если его снимут с должности мэра.

«Если будет введение военной администрации, то какой-то там специалист военный [будет руководить Одессой]. Кстати, скажу, что я сам по специальности военный и с удовольствием мог выполнять все обязанности, в том числе главы военной администрации», — сказал Труханов.

В сентябре 2024 года волонтер Сергей Стерненко заявил, что получил из российских баз данных информацию, подтверждающую наличие у Труханова гражданства РФ.

Стерненко сообщил, что, по его данным, мэр Одессы оформил также российскую банковскую карту. По его информации, это произошло 9 февраля 2022 года — за две недели до полномасштабного вторжения России в Украину.

Труханов ответил, что правоохранители уже неоднократно опровергали наличие у него паспорта РФ. Еще в 2016 году журналисты заявляли, что Труханов имеет российское гражданство и владеет 20 оффшорными компаниями.

В 2019 году появилась информация, что городской голова Одессы через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина России.