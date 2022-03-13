Государственная измена. Мелитопольской депутатке объявили о подозрении за попытку организации оккупационной власти — Офис генпрокурора 13 марта, 18:39 Цей матеріал також доступний українською Галине Данильченко объявили о подозрении по факту государственной измены (Фото:Скриншот видео / РИА Мелитополь / Telegram)

Мелитопольскому депутату городского совета от партии Оппозиционный блок Галине Данильченко сообщили о подозрении за попытку организации оккупационной власти в Мелитополе.



Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

«По данным следствия, депутат Мелитопольского городского совета в ущерб государственному суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности Украины и информационной безопасности, осуществила переход на сторону врага в условиях военного положения», — говорится в сообщении.

Представительница власти, получив задание от представителей РФ, объявила себя «и.о. Мелитопольского городского головы» и совершала действия по организации и благоустройству оккупационной власти на территории Мелитополя и района.

Также подозреваемая призвала граждан Украины к поддержке «нового порядка» и прекращение сопротивления жителей города оккупационным властям.

Ранее депутаты городского совета Мелитополя призвали освободить из плена городского голову Ивана Федорова и привлечь к уголовной ответственности по статье Государственная измена депутату Галину Данильченко за попытку создания оккупационной администрации.

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля оккупанты захватили некоторые территории Запорожской области. В частности, Мелитополь находится под временной оккупацией Российской Федерации с 26 февраля 2022 года. Местные жители выходят на улицы с протестами и держат украинские флаги.

11 марта мэра Мелитополя Ивана Федорова похитили россияне. Как рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, причиной стало то, что мэр отказался сотрудничать с оккупантами. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты пытают мэра Мелитополя, чтобы он записал видео с поддержкой России.

После похищения мэра российскими оккупантами местный депутат от партии Оппозиционный блок Галина Данильченко пошла на сотрудничество с оккупантами и призвала жителей не сопротивляться.

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