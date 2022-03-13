Мелитопольский горсовет требует освободить похищенного мэра города Федорова и открыть дело против коллаборантки Данильченко 13 марта, 12:22 Цей матеріал також доступний українською Жители Мелитополя вышли на митинг с требованием освободить мэра города, которого похитили российские оккупанты (Фото:Courtesy of Deputy Head for President’s Office, Ukraine / Handout via REUTERS)

Депутаты Мелитопольского городского совета требуют от НАТО ввести бесполетную зону, призывают освободить из плена городского голову Ивана Федорова и привлечь к уголовной ответственности по статье Госизмена Галину Данильченко за попытку создать оккупационную администрацию в Мелитополе.

Соответствующее обращение депутатов опубликовано на сайте Мелитопольского горсовета после проведения внеочередной сессии горсовета в 9:00 в воскресенье, 13 марта.

«Каждый день тысячи мелитопольцев выходят на центральные улицы города с проукраинской символикой, чтобы доказать: Мелитополь был, есть и будет украинским», — отметили депутаты.



Они напомнили, что оккупационные войска РФ проводят репрессии среди гражданского населения Мелитополя, в частности, среди бела дня были похищены Мелитопольский городской голова Иван Федоров, депутат Запорожского областного совета Лейла Ибрагимова, местный проукраинский общественный деятель Ольга Гайсумова.

«Оккупационные войска РФ пытаются незаконным способом создать оккупационную администрацию города Мелитополя. Для этого депутата Мелитопольского городского совета от Оппозиционного Блока Галину Данильченко оккупанты объявили исполняющим обязанности Мелитопольского городского головы», — напомнили в горсовете Мелитополя.



Самопровозглашенная так называемая исполняющая обязанности Мелитопольского городского головы Данильченко объявила, что полномочия органов местного самоуправления города Мелитополя теперь переходят к Комитету народных избранников.



В связи с этим депутаты призвали страны-члены НАТО ввести бесполитную зону над Украиной, президента Украины Владимира Зеленского принять все необходимые меры по освобождению из плена мэра Федорова и других гражданских жителей города Мелитополя, а генерального прокурора Ирину Венедиктову начать досудебное расследование уголовных производств по признакам статьи 111 Уголовного кодекса Украины Государственная измена по факту попыток создания оккупационной администрации города Мелитополя представителями политической партии Оппозиционный блок.

«Мелитополь — это Украина», — отметили в горсовете города

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля оккупанты захватили некоторые территории Запорожской области. В частности, Мелитополь находится под временной оккупацией Российской Федерации с 26 февраля 2022 года. Местные жители выходят на улицы с протестами и держат украинские флаги.

11 марта мэра Мелитополя Ивана Федорова похитили россияне. Как рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, причиной стало то, что мэр отказался сотрудничать с оккупантами. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты пытают мэра Мелитополя, чтобы он записал видео с поддержкой России.

После похищения мэра российскими оккупантами местный депутат от оппозиционного блока Галина Данильченко пошла на сотрудничество с оккупантами и призвала жителей не сопротивляться.



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