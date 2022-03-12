«Это терроризм». Оккупанты пытают мэра Мелитополя, чтобы он записал видео с поддержкой России — Зеленский 12 марта, 17:48 Цей матеріал також доступний українською Иван Федоров (Фото:Иван Федоров / Facebook)

Президент Владимир Зеленский заявил, что к мэру Мелитополя Ивану Федорову применяют пытки, чтобы он заявил на видео свою поддержку оккупационным властям РФ.

На пресс-конференции с иностранным СМИ 12 марта президент сказал, что в Мелитополе местные жители выходят на улицы с требованием отпустить мэра.

«Мы знаем, что он жив. И люди сегодня, две тысячи человек вышли в Мелитополе, несмотря на то, что он оккупирован российскими войсками — они вышли, потому что увидели, куда они забрали этого мэра. Люди показывают, где он находится. Они (русские оккупанты — ред.) там его пытают за то, что он не хочет сказать, что он рад видеть русскую власть. Им (оккупантам — ред.) нужно видео, — заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Россия использует тактику террористов.

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«Ну мы видели с вами такое в кино. Ну, и мы видели такое несколько раз за последние 100 лет, к сожалению, террористические акты, когда берут людей, записывают на видео, человек должен что-то сказать, иначе его убьют», — отметил он.

Зеленский также добавил, что мэру Мелитополя грозит смерть.

«Они не стесняются этого видео! Они просто его берут, завозят в подвал, просто истязают, записывают видео и потом просто убивают. Одного мэра так убили. Сейчас они взяли второго мэра. Это — как сказал президент Путин — „демилитаризация“ или „военная операция“? Да нет, это просто терроризм. С доказательствами. И со всеми вытекающими последствиями для них», — подытожил он.

Федоров был захвачен солдатами ВС РФ накануне. Как рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, причиной похищения стало то, что мэр отказался сотрудничать с оккупантами.



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