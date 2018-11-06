Маси Найем назвал ложью слова Луценко о том, что Народный фронт занимается похоронами Гандзюк

Юрий Луценко соврал, когда сказал, что похоронами херсонской активистки Екатерины Гандзюк занимается Народный фронт, заявил юрист Маси Найем.

"Народный фронт не занимается похоронами Екатерины Гандзюк. Это ложь. Похоронами занимается горсовет Херсона", - написал Найем.

По словам юриста, "кровавые дивиденды", в сборе которых Луценко обвинил активистов, друзей и неравнодушных к судьбе Гандзюк, они "начали собирать в тот день, когда ее облили кислотой".

"Тогда ни генеральный прокурор, ни президент, ни министр внутренних дел не сделали ни одного заявления. Тогда Екатерина еще была жива. Теперь она умерла. И только теперь такое оживление, и заявление об увольнении... Так у кого танцы?", - сказал Найем.

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Напомним, 4 ноября стало известно о смерти работницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.

Нападение на Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Четырех подозреваемых, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

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4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство, в котором расследуется нападение на херсонскую активистку, на статью Уголовного кодекса Умышленное убийство.