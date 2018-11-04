Полиция переквалифицировала производство по делу Гандзюк

Полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, в статью Уголовного кодекса Умышленное убийство.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Полиция переквалифицировала уголовное производство. Теперь оно будет расследоваться по пунктам 4, 6, 11, 12 части 2 статьи 115 УК (Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц)", - сказано в сообщении.

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Напомним, что 4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.

Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двух мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.