Князев обнародовал следственный эксперимент и показания участников нападения на Гандзюк

Князев в ВР показал видео со следственным экспериментом исвидченнямы участников нападения на Гандзюк

Глава Национальной полиции Сергей Князев во время выступления в Верховной Раде заявил, что по делу о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк допросили пятерых задержанных лиц и 367 свидетелей, провели девять обысков, провели более 20 экспертиз, более 100 негласных следственных действий.

По его словам в июле этого года организатор пообещал исполнителю вознаграждение в сумме пять тысяч долларов за избиение Гандзюк. В дальнейшем планы изменились и избиения заменили на применение серной кислоты, которую купили накануне преступления.

Преступников было трое: один был водителем, другой наблюдал за территорией, а последний непосредственно облил Гандзюк кислотой.

После совершения преступления, дорогой нападавший выбросил обувь, испорченную серной кислотой, и бутылку из-под кислоты. Кроме этого, во время обысков в домах преступников, нашли еще одну бутылку серной кислоты.

Князев также обнародовал видеозаписи с показаниями и следственным экспериментом по делу о нападении на Гандзюк.

На одном из обнародованных видео подозреваемый рассказывает, что им предложили "проучить активистку Гандзюк в связи с тем, что у нее были русофобские взгляды, она негативно отзывалась о воинах АТО и она причастна к скандалам, связанными с коррупцией".

На другом видео мужчина говорит, что приобрел две бутылки серной кислоты в 300 гривен, которые получил от организатора нападения Сергея Торбин, который также дал 10 тысяч гривен "на расходы".

На одном из видео продемонстрирован следственный эксперимент, когда подозреваемый показывает, как плеснул кислоту в Гандзюк сзади, по лопаткам, а оттуда она попала на лицо.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти работницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.

Нападение на исполняющая обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.

Четырех подозреваемых ( непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двух мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство, в котором расследуется нападение на херсонская активистку, на статью Уголовного кодекса Умышленное убийство.