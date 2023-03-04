«Мелкая политическая месть». Луценко заявил, что его перевели из Бахмута в ТрО, а его подразделение — на другое направление 4 марта, 16:00 Юрий Луценко в Бахмуте (Фото:Юрий Луценко/Facebook)

Бывший глава МВД и бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что больше не будет воевать в Бахмуте Донецкой области. Его переводят в территориальную оборону.

Об этом он написал в своем Facebook.

«Вчера получил персональный приказ выбыть из подразделения ВСУ в Бахмуте и продолжить службу в ТрО. Подразделение, где я 110 дней и ночей проходил службу на Бахмутском направлении, тоже перевели на другое направление. Очень жаль, что у сил обороны Бахмута в критический период, кроме проблем с БК, будет еще меньше глаз БПЛА», — говорится в сообщении Луценко.

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По его словам, выполнение обоих приказов «постоянно мониторится для доклада в Офисе президента Украины».

«Эта мелкая политическая месть не сделает Украину сильнее. Тех, кто голосовал не за Зеленского, — 25%. А в армии даже больше. Поэтому давно пора работать на единство, не деля хотя бы бойцов на своих и чужих», — добавил экс-генпрокурор.

Тем более, продолжил экс-чиновник, «места в окопах не спешат занять друзья президента».

«Но приказ есть приказ. Верю, что ВСУ победят. Делал и буду делать все, чтобы это произошло», — подытожил Юрий Луценко.

8 февраля Юрий Луценко сообщил, что получил звание капитана.

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В интервью изданию Бабель в конце декабря 2022 года экс-генпрокурор рассказывал, что после начала полномасштабного вторжения России вступил в Силы территориальной обороны и до августа служил в 206 батальоне, а сейчас находится в Бахмуте в подразделении аэроразведки.

22 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил Юрия Луценко командиром взвода ударных беспилотников.