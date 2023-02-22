Залужный назначил экс-генпрокурора Луценко командиром взвода ударных беспилотников — пресс-секретарь 22 февраля, 22:08 Юрий Луценко (Фото:Лариса Сарган / Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил бывшего генерального прокурора Юрия Луценко командиром взвода ударных беспилотников. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган в среду, 22 февраля.

«Приказом главнокомандующего ВСУ от 20 февраля 2023 года капитан Луценко Ю. В. назначен командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных беспилотных авиационных комплексов военной части №… ВСУ», — написала она.

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8 февраля Юрий Луценко сообщил, что получил звание капитана.

В интервью изданию Бабель в конце декабря 2022 года он рассказывал, что после начала полномасштабного вторжения России вступил в Силы территориальной обороны и до августа служил в 206-м батальоне, а сейчас находится в Бахмуте во взводе аэроразведки.