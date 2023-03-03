«Приказы командования не обсуждаются». Подразделение аэроразведчиков Птахи Мадяра выходит из Бахмута 3 марта, 10:00 Подразделение аэроразведчиков Птахи Мадяра выходит из Бахмута (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Подразделение аэроразведчиков Птахи Мадяра получило приказ о выходе из Бахмута Донецкой области.



Соответствующее видеообращение опубликовал у себя в Telegram командир группы Роберт Бровди.

«Посреди ночи подразделение Птахи Мадяра получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута в новое место боевых действий. Каковы причины перевода в момент, критический для Бахмута, когда мы провели здесь 110 суток боевых дежурств? Я, прежде всего, военный, поэтому не буду комментировать приказы командования обороны Бахмута», — сказал он.

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28 февраля заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Удержание города, заверила она, является военным, а не политическим решением.

Ранее представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый говорил, что на Бахмутском направлении украинские военные героически держат оборону, обессиливая оккупационные войска РФ, чтобы позже подготовленные резервы с новой техникой могли отбросить вражеские силы.