Наиболее вероятный сценарий окончания войны в Украине 3 марта, 21:30 Эксклюзив NV

Будет ли это очередная нескончаемая война, или же ее удастся перевести в замороженный конфликт с демилитаризованной зоной, а то и добиться настоящего, прочного мира?

После девяти лет войны и одного года ожесточенных боев с момента полномасштабного вторжения России будущее Украины остается туманным. На Западе нынешние дебаты в основном сосредоточены на вопросах поставок оружия в Украину. Германия, Великобритания и США согласились поставить современные танки, хотя ранее отказывались от этого, и теперь Украина также просит ракеты большей дальности и истребители.

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Единого мнения нет. Некоторые опасаются, что передача самолетов и другого оружия с наступательным потенциалом может привести к эскалации или спровоцировать Кремль на ядерный ответ; в то же время сторонники шовинистского изоляционистского подхода бывшего президента США Дональда Трампа задаются вопросом, почему западные налогоплательщики должны платить за оборону Украины. На фоне развития противоречий, вызываемых этими дебатами, поборникам ведения войны придется начать думать и о том, как она может и должна закончиться.

Будет ли это очередная нескончаемая война, или же ее удастся перевести в замороженный конфликт с демилитаризованной зоной, а то и добиться настоящего, прочного мира?

Вероятность любого исхода трудно оценить. Сценарий бесконечной войны следует из распространенного предположения, что будущее в большинстве случаев является продолжением или экстраполяцией прошлого. И хотя это зачастую верно для нормальной жизни, чрезвычайные ситуации и исключительные состояния, как правило, перемежаются резкими сдвигами парадигмы и переломными моментами.

Мнимые реалисты выступают за замораживание конфликта. Бывший госсекретарь Генри Киссинджер и китайское руководство предлагали «решения» с созданием демилитаризованной зоны. Однако этот «прагматичный» подход не имеет политической поддержки, и тем, кто сегодня продвигает его, будет крайне удобно обвинять во всем идеологию, когда он неизбежно потерпит неудачу.

Сценарий мира не обязательно должен включать события, как в Берлине в 1945 году

Сценарий устойчивого мира гораздо более вероятен, чем кажется многим комментаторам. Помимо того, что Россия сама может положить конец войне, существуют шаги, которые Европа и США могут предпринять для повышения вероятности такого исхода.

История, в особенности российская, хранит множество примеров того, как неумелые и плохо ведомые войны могут разрушить политический истеблишмент, создать нестабильность, вынудить к реформам и, в конечном итоге, привести к смене режима. Именно поражение России в Крымской войне середины девятнадцатого века побудило царя Александра II провести широкомасштабные реформы, включая отмену крепостного права.

Аналогичным образом, поражение России от Японии в 1905 году привело к революции и основанию Думы (парламента), а Первая мировая война имела еще более серьезные последствия, уничтожив сначала царскую монархию, а затем временное правительство Александра Керенского. Провальная война Советского Союза в Афганистане вызвала протесты матерей погибших солдат и в конечном итоге стала катализатором распада страны.

В своем романе «Август Четырнадцатого» советский диссидент Александр Солженицын использовал уроки времен царской России для жесткой критики Советов. «Может ли страна растратить этот резерв стихийного патриотизма? — задается вопросом его главный герой, дальновидный и инициативный офицер среднего звена. — Может. С первых же дней войны генералы принялись пускать его по ветру». Очевидно, те же выводы касаются и сегодняшних путинистов.

Сценарий мира не обязательно должен включать события, схожие с произошедшими в Берлине в 1945 году или в Багдаде в 2003-м, когда иностранные солдаты вошли в столицу для свержения диктатора. В России эпизоды самопреобразования происходили после того, как простые россияне восставали, чтобы осудить некомпетентность, продажность и безнравственность своих правителей.

Однако возможность достижения прочного мира зависит не только от того, как закончится война, но и от того, что произойдет сразу после нее. Поскольку российские войска преднамеренно наносили удары по украинским гражданам и инфраструктуре, от РФ обязательно потребуют выплаты репараций для компенсации причиненного ущерба.

Многие видные официальные лица, в том числе лидеры ЕС, призвали использовать для этой цели замороженные активы Центрального банка России, в то время как другие хотели бы заняться активами олигархов, которые помогали — или не сопротивлялись — военной машине президента России Владимира Путина. Все эти идеи заслуживают рассмотрения. Действительно, может быть уместно наказать отдельных россиян, при условии, что они будут привлечены к ответственности посредством должным образом организованного судебного расследования, проведенного международным или, что предпочтительнее, российским судом.

Но с точки зрения прочного мира было бы несправедливо и контрпродуктивно, если бы победители в одностороннем порядке захватили российские государственные активы. Эти ресурсы технически являются собственностью российского народа, и они потребуются для построения новой России, которая больше не будет зависеть от путинской экономической модели, державшейся на сочетании экспорта углеводородов и милитаризма.

Германия в период после 1919 года представляет собой хорошо известный пример того, чего следует избегать. Судьба Веймарской республики была решена в тот момент, когда она подписала мирный договор, обязывающий ее выплатить разорительные финансовые репарации. На практике это означало, что новая Германия искупает грехи старой Германии: демократы платили за ущерб, причиненный кайзером Вильгельмом. Российские демократы сегодня не должны оплачивать счета Путина. Такой путь ведет к повторению милитаризма 1990-х годов и теориям заговора о предательстве и унижении России (разговорах, которые имели жуткие параллели с Германией 1920-х годов).

Дебаты о реконструкции также должны учитывать крайне поляризованную глобальную реакцию на войну России. Китай, Индия, Южная Африка и еще 29 стран воздержались на последнем голосовании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по резолюции, осуждающей вторжение России. Одним из их ключевых возражений против безоговорочной поддержки Украины является то, что многие другие жертвы войны и несправедливости по всему миру сталкивались с пренебрежением или были забыты.

Что необходимо, так это более общие рамки для восстановления обществ, опустошенных конфликтом. Основой может послужить подход по итогам Второй мировой войны, когда в ноябре 1943 года, задолго до победы союзников, была создана администрация ООН по оказанию гуманитарной помощи и по реабилитации. Если рассматривать окончание войны в Украине как часть более широкого глобального проекта по оказанию поддержки всем жертвам агрессии, вторжения и насилия, то он с большей вероятностью получит поддержку в мире. А россияне смогут увидеть, что существуют достойные альтернативы путинизму.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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