Луценко удивлен реакцией на его назначение на фронте 23 февраля, 23:55 Юрий Луценко (Фото:Юрий Луценко / Facebook)

Бывший глава МВД и бывший генпрокурор Юрий Луценко назвал свое назначение командиром взвода роты ударных беспилотных авиакомплексов рядовым событием, которое произошло на фоне уличных боев в пригороде города Бахмут Донецкой области.

На своей странице в Facebook он написал, что «сильно удивлен» реакцией на его назначение.

«Приехал с бахмутской передовой на базу. Сильно удивлен реакцией ФБ на мое назначение комвзвода роты БПЛА. Друзья как-то чрезмерно счастливы от рядового события, недруги привычно бурно ненавидят меня за то, что выглядят диванными пигмеями. На фоне этого — уличные бои в пригороде Бахмута, перерезанные трассы сообщения, нехватка БК, смертельная усталость героической пехоты», — заявил он.

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Луценко добавил, что от поздравлений в этих обстоятельствах он отшучивается словами, что «карьера наконец пошла вверх», но искренне благодарен каждому за доброе слово.

«А недругам (до войны называл их врагами, но сейчас это слово использую только для тех, за кем охотимся день и ночь) что-то объяснять нет смысла. Знайте лишь, что я, не прячась, пережил и победил и днепропетровскую, и донецкую мафию. Переживу и вашу эстрадно-цирковую. Честь имею», — написал Луценко.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил бывшего генерального прокурора Юрия Луценко командиром взвода ударных беспилотников.

8 февраля Юрий Луценко сообщил, что получил звание капитана.

«Сегодня [21 февраля] мы перешли из ТРО в полноценную бригаду ВСУ. А я просто капитан, командир взвода — с сегодняшнего дня. Карьера у меня налаживается наконец за 30 лет», — сказал он в эфире Прямого.

В интервью изданию Бабель в конце декабря 2022 года экс-генпрокурор рассказывал, что после начала полномасштабного вторжения России вступил в Силы территориальной обороны и до августа служил в 206-м батальоне, а сейчас находится в Бахмуте во взводе аэроразведки.