— Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у некоторых лиц подтверждено наличие российского гражданства. И, судя по информации, среди таких граждан оказался мэр Одессы Геннадий Труханов. По вашему мнению, а почему так долго шли проверки? Потому что люди из общественного сектора, которые на общественных началах проверяют добропорядочность, давно говорили о том, что у Труханова есть российский паспорт. Как бы вы это прокомментировали?

— Вы знаете, если о том или ином политике, а Труханов — политик, учитывая то, что это городской голова города-миллионника, годами говорят, что у него есть российское гражданство, а решают лишить его [гражданства только сейчас], через более чем три с половиной года после начала широкомасштабного российского вторжения, то объяснением может быть только одно — политическая целесообразность.