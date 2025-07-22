«Ошеломленные и раздраженные». Депутаты Европарламента в Киеве отреагировали на ликвидацию независимости НАБУ и САП

Представители Европарламента по вопросам бюджетного контроля заявили, что потрясены принятием Радой законопроекта, уменьшающего независимость НАБУ и САП (Фото: www.facebook.com/europeanparliament)

Во время своего визита в украинскую столицу четыре представителя комитета Европейского парламента по вопросам бюджетного контроля заявили, что потрясены принятием Верховной Радой законопроекта, уменьшающего независимость НАБУ и САП.

Об этом передает корреспондент NV, которая находилась на их брифинге.

«В этот момент мы немного ошеломлены последними событиями, произошедшими в Верховной Раде. Я только что услышал, что президент даже подписал закон о НАБУ. И, как уже отмечали другие представители ЕС, мы немного обеспокоены. И должен сказать, что меня также немного раздражает то, что во время всех наших переговоров нас не проинформировали об этом очень быстром процессе»,— заявил Никлас Хербст, председатель комитета Европарламента по вопросам бюджетного контроля.

Он пояснил, что раздражение вызывает быстрый процесс принятия решения украинской властью: прохождение законопроекта в комитете, парламенте и затем сразу же через несколько часов подписания президентом. Политик добавил, что это, очевидно, было сделано без обсуждения с европейскими партнерами.

«Это действительно необычно», — заявил Хербст.

Политик подчеркнул, что они являются большими сторонниками Украины и хотят бороться и противодействовать российской пропагандистской риторике о коррумпированной Украине.

«Потому что мы считаем, что это ерунда. Но мы также считаем, что антикоррупционные органы должны быть независимыми»,— подчеркнул он.

Хербст отметил, что ЕС будет и в дальнейшем поддерживать Украину насколько это возможно, что он является крупнейшим донором для страны и должен оставаться им.

Он также подчеркнул, что услышал разочарование от партнеров, что процесс вступления Украины в ЕС проходит не так быстро, как мог бы, и также по поводу того, что Евросоюз 18 июля не открыл первый кластер переговоров по вступлению Украины.

«Мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы это произошло. Но для этого наши украинские партнеры также должны принять нашу точку зрения, — заявил европейский политик. — Я снова должен повторить: необходимо создать эффективную систему борьбы с мошенничеством и коррупцией. Это чрезвычайно важно».

Председатель комитета объясняет, что это важно, чтобы противодействовать российской пропаганде, и иметь возможность «рассказать нашим избирателям, почему так важно поддерживать Украину».

«Это необходимо, потому что мы должны максимально эффективно использовать каждый евро, каждый доллар и все остальное. И мы обеспокоены последними событиями»,— добавил он.

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Новации касаются деятельности НАБУ и САП и, как заявили ранее критики документа, ограничивают независимость работы этих органов. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Там утверждают, что законопроектом депутаты «серьезно нарушают» ст. 116 Регламента ВРУ, ведь кардинально меняют предмет регулирования проекта закона 12414.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект № 12414, который ограничивает независимость НАБУ и САП и направил его на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.