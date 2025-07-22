Стефанчук подписал законопроект, который ограничивает независимость НАБУ и САП, и направил на подпись Зеленскому

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект № 12414 , который ограничивает независимость НАБУ и САП, и направил его на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте Верховной Рады.

За соответствующий законопроект проголосовало 263 народных депутатов на пленарном заседании парламента.

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что зарегистрировал блокирующее постановление по этому законопроекту.

По его словам, согласно регламенту спикер не имеет право подписать эти изменения, но Стефанчук все равно это сделал.

«Что и надо было доказать: законопроект № 12414 о ликвидации НАБУ и САП подписал Спикер и передали уже на подпись Президенту!!! Такой скорости не было все 6 лет…», — написал нардеп.