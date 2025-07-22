Директор НАБУ призвал Зеленского не подписывать закон, который ограничивает независимость антикоррупционных органов

Семен Кривонос считает, что народные депутаты «действовали в условиях конфликта интересов», голосуя за законопроект № 12414 (Фото: nabu.gov.ua)

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос призвал президента Украины Владимира Зеленского не подписывать законопроект № 12414, который ограничивает независимость антикоррупционных органов.

Об этом он сказал во время брифинга НАБУ и САП, передает журналист NV.

«Была уничтожена антикоррупционная инфраструктура. То, что создавалось как запрос Евромайдана, как запрос общества, как запрос на борьбу с высокопоставленной коррупцией сегодня было уничтожено», — отметил Кривонос.

Реклама

Директор НАБУ добавил, что народные депутаты «действовали в условиях конфликта интересов», голосуя за законопроект № 12414.

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Новации касаются деятельности НАБУ и САП и, как заявили ранее критики документа, ограничивают независимость работы этих органов. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Там утверждают, что законопроектом депутаты «серьезно нарушают» ст. 116 Регламента ВРУ, ведь кардинально меняют предмет регулирования проекта закона 12414.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.