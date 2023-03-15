Главой Луганской ОВА может стать военный — Никифоров

15 марта, 19:35
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Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров (Фото:Офис президента)

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров (Фото:Офис президента)

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Луганскую областную военную администрацию может возглавить военный.

В комментарии Суспільне он подчеркнул, что для этого и был уволен Сергей Гайдай, который возглавлял Луганскую ОВА.

«В случае Луганской области, руководителем будет вероятнее всего человек военный, собственно, это и была мотивация», — сообщил Никифоров.

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По его словам, по-прежнему во всех прифронтовых и откровенно фронтовых регионах есть намерение иметь в должности руководителя именно военного человека.

Фамилию Никифоров пока назвать не может.

15 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав трех областных военных администраций. Глав Луганской ОВА Сергея Гайдая, Одесской ОВА Максима Марченко и Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия уволили согласно заявлениям, которые они подали.

Ранее СМИ сообщали, что Гайдай уйдет с поста и может стать послом Украины в Казахстане.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Сергей Никифоров Война России против Украины

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