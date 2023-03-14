В Луганской области оккупанты ежесуточно теряют до роты бойцов, но количество наступлений не уменьшают — Гайдай 14 марта, 10:13 Украинские силы контролируют ситуацию в Луганской области (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTER)

В Луганской области российские оккупационные войска постоянно пытаются атаковать украинские позиции. Силы обороны контролируют ситуацию, у РФ нет успехов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«На Белогоровском направлении враг применяет, кроме артиллерии разных калибров, танков и минометов, различного вооружения, еще и авиацию, пытается постоянно атаковать позиции наших защитников. Такая же тяжелая ситуация и на Кременском, и на Сватовском направлениях, но успехов враг там не имеет. Никаких продвижений там существенных или еще чего-то нет», — отметил он.

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Гайдай также рассказал, что ежедневно в Луганской области оккупационные войска РФ несут значительные потери.

«Они теряют за сутки где-то до роты бойцов, но от этого количество волн наступления не уменьшается. Эти волны идут постоянно одна за другой, для того, чтобы все же как-то истощить наших защитников, продавить и пойти дальше где-то в сторону или Харьковской, или Донецкой области», — сказал он.

Ранее глава Луганской ОВА сообщал, что в Луганской области ситуация на фронте остается стабильно тяжелой, но контролируемой ВСУ. Сложнее всего — в районе населенного пункта Кременная.

Кроме того, российские войска пытаются захватить ранее деоккупированные села в надежде найти слабые места в обороне Украины.