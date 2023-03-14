Сергей Гайдай уйдет с поста главы Луганской ОВА и может стать послом в Казахстане — СМИ 14 марта, 15:42 Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Сергей Гайдай уйдет с поста главы Луганской ОВА. Об отставке он может объявить в среду, 15 марта, сообщает LB.ua, ссылаясь на источники.

Как пишет издание, отставка Гайдая связана с тем, что его хотят назначить послом Украины в Казахстане. По данным собеседника Lb.ua, Астана должна предоставить агреман на назначение нового посла уже после внеочередных парламентских выборов 19 марта.

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Офис президента рассматривает на место главы Луганской ОВА несколько кандидатур среди военных, сообщает издание.

О возможной отставке Гайдая СМИ сообщили в конце января. Тогда он заявил, что такого решения пока нет. По словам Гайдая, если президент «увидит меня на какой-то важной должности на другом направлении фронта, значит, я поеду туда, куда он меня назначит». Тогда спикер Владимира Зеленского Сергей Никифоров говорил, что приказа об увольнении главы Луганской ОВА нет.

7 февраля Зеленский назначил новых глав Запорожской, Днепропетровской и Херсонской ОВА.

