Кабмин согласовал увольнение председателей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА
Кабинет министров (Фото:by_Ukraine/twitter)
Во вторник, 14 марта, Кабинет министров Украины согласовал увольнение председателей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В частности, парламент согласовал увольнение Сергея Гайдая (Луганская ОВА), Максима Марченко (Одесская ОВА), Сергея Гамалия (Хмельницкая ОВА).
Кто будет назначен на эти посты — пока неизвестно.
Ранее СМИ сообщали, что Сергей Гайдай уйдет с поста главы Луганской ОВА.
7 февраля Зеленский назначил новых глав Запорожской, Днепропетровской и Херсонской ОВА.