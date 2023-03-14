Кабмин согласовал увольнение председателей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА

14 марта, 19:19
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Кабинет министров (Фото:by_Ukraine/twitter)

Кабинет министров (Фото:by_Ukraine/twitter)

Во вторник, 14 марта, Кабинет министров Украины согласовал увольнение председателей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, парламент согласовал увольнение Сергея Гайдая (Луганская ОВА), Максима Марченко (Одесская ОВА), Сергея Гамалия (Хмельницкая ОВА).

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Кто будет назначен на эти посты — пока неизвестно.

Ранее СМИ сообщали, что Сергей Гайдай уйдет с поста главы Луганской ОВА.

7 февраля Зеленский назначил новых глав Запорожской, Днепропетровской и Херсонской ОВА.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Кабинет министров Украины Хмельницкая ОГА Луганская ОГА Одесская ОГА Война России против Украины

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