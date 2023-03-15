Зеленский уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА 15 марта, 16:50 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав трех областных военных администраций в среду, 15 марта.

Их опубликовали на сайте главы государства.

В указах сказано, что глав Луганской ОВА Сергея Гайдая, Одесской ОВА Максима Марченко и Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия уволили согласно заявлениям, которые они подали.

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Ранее СМИ сообщали, что Гайдай уйдет с поста и может стать послом Украины в Казахстане.



24 января Кабмин отправил в отставку пять глав ОВА: Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Киевской и Сумской. Новых в первые три региона назначил 7 февраля. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба стал замглавы Офиса президента.

