Зеленский уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА

15 марта, 16:50
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав трех областных военных администраций в среду, 15 марта.

Их опубликовали на сайте главы государства.

В указах сказано, что глав Луганской ОВА Сергея Гайдая, Одесской ОВА Максима Марченко и Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия уволили согласно заявлениям, которые они подали.

Видео дня

Ранее СМИ сообщали, что Гайдай уйдет с поста и может стать послом Украины в Казахстане.

24 января Кабмин отправил в отставку пять глав ОВА: Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Киевской и Сумской. Новых в первые три региона назначил 7 февраля. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба стал замглавы Офиса президента.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Одесская область Луганская область Увольнение Хмельницкая область Владимир Зеленский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X