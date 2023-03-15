Зеленский уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав трех областных военных администраций в среду, 15 марта.
Их опубликовали на сайте главы государства.
В указах сказано, что глав Луганской ОВА Сергея Гайдая, Одесской ОВА Максима Марченко и Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия уволили согласно заявлениям, которые они подали.
Ранее СМИ сообщали, что Гайдай уйдет с поста и может стать послом Украины в Казахстане.
24 января Кабмин отправил в отставку пять глав ОВА: Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Киевской и Сумской. Новых в первые три региона назначил 7 февраля. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба стал замглавы Офиса президента.