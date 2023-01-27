Нового директора НАБУ могут выбрать через неделю — Зеленский

27 января, 22:52
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Нового директора Национального антикоррупционного бюро могут назначить через неделю. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к студентам Колледжа Европы в варшавском Натолине в пятницу, 27 января, сообщает Укринформ.

Глава государства напомнил, что для избрания главы НАБУ осталось закончить конкурс.

«У нас развита антикоррупционная инфраструктура. Мы также очень неплохо продвигаемся вперед по этому пути… Через неделю у нас уже будет руководитель этого органа», — сказал он.

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17 января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что три кандидата на должность директора НАБУ должны быть отобраны до 31 января.

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На конкурс на пост директора НАБУ подали заявки 78 кандидатов. До этапа собеседований дошли 22 кандидата, 28 января они пройдут практическое задание.

С 17 апреля 2022 года из-за прекращения полномочий Артема Сытника обязанности директора НАБУ временно исполняет его первый заместитель Гизо Углава.

https://www.youtube.com/embed/tZgucpoB2AI
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Владимир Зеленский Антикоррупционеры конкурс конкурс директора НАБУ

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