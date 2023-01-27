Нового директора НАБУ могут выбрать через неделю — Зеленский 27 января, 22:52 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Нового директора Национального антикоррупционного бюро могут назначить через неделю. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к студентам Колледжа Европы в варшавском Натолине в пятницу, 27 января, сообщает Укринформ.

Глава государства напомнил, что для избрания главы НАБУ осталось закончить конкурс.



«У нас развита антикоррупционная инфраструктура. Мы также очень неплохо продвигаемся вперед по этому пути… Через неделю у нас уже будет руководитель этого органа», — сказал он.

Видео дня

17 января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что три кандидата на должность директора НАБУ должны быть отобраны до 31 января.



На конкурс на пост директора НАБУ подали заявки 78 кандидатов. До этапа собеседований дошли 22 кандидата, 28 января они пройдут практическое задание.

С 17 апреля 2022 года из-за прекращения полномочий Артема Сытника обязанности директора НАБУ временно исполняет его первый заместитель Гизо Углава.

