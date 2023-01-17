В течение двух недель должны быть отобраны три кандидата на должность директора НАБУ — Шмыгаль 17 января, 20:52 НАБУ (Фото:НАБУ / Facebook)

По состоянию на 17 января в ходе завершения конкурса на должность директора НАБУ пройдено пять этапов из девяти.

Кандидатам осталось выполнить практическую задачу, пройти оценку личностных компетенций и соответствующее собеседование с Конкурсной комиссией.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства во вторник, 17 января.



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Он добавил, что до 31 января должны быть отобраны три кандидата на должность директора НАБУ.

«Уверен, что двух недель вполне достаточно, чтобы завершить эти процедуры и до 31 января предоставить перечень из трех отобранных кандидатов на должность директора НАБУ», — отметил он.

По словам премьер-министра, правительство сейчас обеспокоено возможностью затягивания процесса избрания кандидатов. При этом Шмигаль подчеркнул, что назначение нового директора НАБУ на конкурсной основе является одним из семи требований Украины на пути вступления в ЕС.

За должность директора НАБУ будут бороться 22 кандидата.

С 17 апреля из-за прекращения полномочий Артема Сытника обязанности директора НАБУ временно исполняет его первый заместитель Гизо Углава.

