Кто хочет стать директором НАБУ? На этот и другие актуальные вопросы отвечает глава конкурсной комиссии 16 декабря, 14:01 Эксклюзив НВ Глава комиссии по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро не видит предпосылок для дальнейшего затягивания конкурса. (Фото:НАБУ)

Почему не стоит ожидать быстрого появления нового директора НАБУ, объясняет Николай Кучерявенко, глава комиссии по проведению конкурса.

Уже восемь месяцев — с апреля 2022 года — кресло директора Национального антикоррупционного бюро ( НАБУ) остается свободным после того, как истек срок полномочий первого его владельца Артема Сытника. А комиссия, которая должна проводить конкурс на эту должность, недавно даже продлила срок приема документов от кандидатов. Почему так затянулся этот процесс, нет ли здесь влияния Банковой или Запада, и когда можно ожидать проведения отбора, — об этом НВ поговорил с Николаем Кучерявенко, председателем конкурсной комиссии.

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Как проходит процесс подачи документов на должность директора НАБУ И с чем связано продление срока этого процесса?

6 декабря мы должны были закончить прием документов от всех желающих принять участие в конкурсе. По нашему регламенту и методике проведения конкурса, которые были утверждены конкурсной комиссией, по итогам первого этапа должны были остаться 50 человек из всех, кто подал документы. По итогам второго этапа тестирования — 20 человек. По состоянию на 5 декабря, фактически, за день до окончания подачи документов у нас было всего чуть более 20 комплектов документов. То есть, к следующему этапу ни 50, ни 20 конкурсантов мы не могли обеспечить. Так что это и было определенным основанием [продлить срок]. Прежде всего, это советовали наши международные члены комиссии, а другие члены согласились с этим. Тем более массированные удары РФ в октябре и ноябре также усложнили ситуацию — мы даже между собой общались с опозданием. В конце концов конкурс был продлен.

На сегодняшний день уже можно сказать, что определенная возможность конкурентного проведения конкурса у нас есть. Я не хочу говорить, сколько всего документов поступило, но их поступило в несколько раз больше, чем было по состоянию на 5 декабря.

То есть о количестве подавших документы сейчас можно говорить лишь условно, потому что комплекты документов поступили, но все ли они полные, этим как раз рабочая группа занимается. И, к сожалению, не все документы комплектные.

Если говорить о том, кто подается… У нас в регламенте закреплен четкий запрет каким-то образом членам конкурсной комиссии комментировать сведения о кандидатах, но если говорить обобщенно о конкурсантах, то это бывшие и действующие сотрудники НАБУ, прокуратуры, СБУ, военнослужащие, адвокаты — вот такой круг. Не скажу четко о гендерной структуре, но женщины есть. Их не 30% или 50%, — к сожалению, гораздо меньше, но есть.

Каковы перспективы своевременного завершения конкурса и назначения директора? Есть ли препятствия и предпосылки, которые еще могут затянуть подачу документов, проведение конкурса?

Формально я не могу ответить на этот вопрос, ведь что такое своевременное завершение конкурса? Никаких таких четких сроков, что до какого-то числа мы должны завершить конкурс, нет ни в законе, ни в регламенте. Но в законе предусмотрено немалое количество этапов конкурса, качественное проведение которых требует времени. Мы стараемся рационально подходить ко всем этапам. Сегодня я проводил заседание конкурсной комиссии, на котором мы заблаговременно утвердили перечень нескольких тысяч вопросов для проведения первого тестирования — на знание законодательства. Я думаю, ничто не помешает рабочей группе обнародовать эти тесты в ближайшее время. Я назвал две даты: 22 декабря мы объявим перечень всех, кто допущен к участию в конкурсе, и уже 28−29 декабря мы планируем проведение тестирования на знание законодательства.

В этом смысле мы определенным образом связаны сроками, заложенными в порядок проведения конкурса. Я не могу сказать, что вот мы тесты выложили, давайте через три дня проведем тестирование. По регламенту мы должны разместить объявление о проведении тестирования за 5 дней до этого. И вот почти перед каждым этапом есть такой срок. Но, он вполне обоснован — мы должны дать конкурсантам возможность подготовиться и, например, спланировать свою поездку в Киев. Это будет тестирование в специально оборудованном помещении в столице, и нельзя будет в таком тестировании принять участие онлайн. В любом случае, я не вижу предпосылок для затягивания конкурса.

А какие сроки тогда можно считать приемлемыми?

Я воздерживаюсь от таких заявлений, хотя и имею определенное собственное видение, но не хочу, чтобы потом было основание упрекнуть комиссию. К тому же, в любом случае, это должно быть видением комиссии.

Испытывает ли комиссия какое-либо политическое давление, или, возможно, влияние на комиссию со стороны Банковой, генпрокурора или представителей партии Слуга народа?

Я в Киеве бываю часто, но на Банковой ни разу не был. И мне никто не звонил по телефону оттуда. Честно говоря, я даже не знаю, кто на Банковой отвечает за проведение такого конкурса. Я знаю разве что из новостных ресурсов фамилии лиц, скажем, координирующих усилия в направлении правоохранительной деятельности или судебной власти. Но я не встречался и не общался ни с одним из них. Относительно давления — ни на кого из членов комиссии оно не оказывалось.

Представители Запада выражали обеспокоенность законопроектом № 7654, Рада впоследствии отказалась от него. Вам известно еще о каких-то нареканиях относительно конкурса?

Нет. Опять же, какого-то общения с представителем Запада у нас не было. Я могу делать только какие-то выводы через позиции наших международных членов комиссии — это Карен Гринавей, Драго Кос и Повилас Малакаускас . Пока у нас каких-либо споров или недоразумений не возникало ни разу, и не было чего-то такого, на чем они настаивали или «протягивали». Есть только конструктивное общение и обмен мнениями.