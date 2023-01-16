На пост директора НАБУ претендуют 22 кандидата 16 января, 23:39 НАБУ (Фото:НАБУ / Facebook)

За должность директора НАБУ будут бороться 22 кандидата, сообщает пресс-служба комиссии по проведению конкурса на этот пост в Facebook.

13 января в Киеве начался третий этап конкурса на должность директора НАБУ. Планировалось, что 50 кандидатов сдадут тест на общие способности, по итогам которого их должно было остаться 20. В комиссии заявили, что тестирование прошли 49 кандидатов, а к следующему этапу допустят людей с 1-го по 22-е место (четверо последних набрали одинаковое количество баллов). Сначала на конкурс подали заявки 78 кандидатов.



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На следующем этапе конкурса кандидаты должны пройти практическое задание. Как сообщает Суспільне, они также пройдут собеседования на добропорядочность и компетентность. Комиссия должна определить трех кандидатов, а директора НАБУ из них будет выбирать Кабинет министров. В комиссии рассчитывают, что конкурс закончится в марте.

Transparency International Ukraine пишет, что в первой пятерке такие кандидаты:

Руслан Кравченко ( 243 балла) — руководитель Бучанской окружной прокуратуры, представлял сторону обвинения на суде над беглым экс-президентом Януковичем;

243 балла) — руководитель Бучанской окружной прокуратуры, представлял сторону обвинения на суде над беглым экс-президентом Януковичем; Руслан Габриелян ( 238 баллов) — новый прокурор САП, до этого был детективом НАБУ;

238 баллов) — новый прокурор САП, до этого был детективом НАБУ; Сергей Гупяк ( 223 балла) — начальник 4-го следственного отделения Теруправления ГБР в Хмельницком;

223 балла) — начальник 4-го следственного отделения Теруправления ГБР в Хмельницком; Вероника Плотникова ( 225 баллов) — начальница управления организации исполнения решений ЕСПЧ, аналитического и документального обеспечения Департамента противодействия нарушению прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах Офиса генпрокурора;

225 баллов) — начальница управления организации исполнения решений ЕСПЧ, аналитического и документального обеспечения Департамента противодействия нарушению прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах Офиса генпрокурора; Семен Кривонос ( 224 балла) — глава Госинспекции архитектуры и градостроения.

С 17 апреля из-за прекращения полномочий Артема Сытника обязанности директора НАБУ временно исполняет его первый заместитель Гизо Углава.