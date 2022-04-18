НАБУ временно возглавил Гизо Углава 18 апреля, 16:13 Цей матеріал також доступний українською Гизо Углава был заместителем Сытника (Фото:censor.net)

С 17 апреля из-за прекращения полномочий Артема Сытника обязанности директора Национального антикоррупционного бюро будет временно выполнять его первый заместитель Гизо Углава.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, согласно законодательству, в случае прекращения полномочий или увольнения директора НАБУ, все его полномочия до дня назначения нового директора осуществляет его первый заместитель.

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Гизо Углава родился в Грузии, с 2015 года- гражданин Украины. В Грузии до 2012 года развивал систему прокуратуры во время правления Михаила Саакашвили.

В Украине является одним из идеологов создания НАБУ, где с 2015 года работает в должности первого заместителя директора ведомства.

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По данным издания УП, Кабинет министров проголосовал за увольнение Сытника 12 апреля. Причина увольнения неизвестна.



В пресс-службе НАБУ сообщили, что Сытник находится в Киеве.

В августе 2020 года Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

Нардепы, которые подали представление, утверждали, что пятый президент Петр Порошенко при назначении директора НАБУ превысил полномочия и нарушил запрет на узурпацию государственной власти.

В сентябре 2020 года КСУ признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ и призвал парламент внести изменения в закон. С таким представлением в суд обратились 50 народных депутатов, в основном из Оппозиционной платформы — За жизнь.

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