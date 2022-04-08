«Битва за Донбасс». Военный эксперт о ситуации на фронте и истощении российских оккупантов под Мариуполем — интервью 8 апреля, 09:33 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская техника в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Facebook)

Главная военная кампания войны России против Украины будет состоять в битве за Донбасс, даже несмотря на истощение сил оккупантов под Мариуполем, рассказал в эфире Радио НВ военный эксперт Олег Жданов.

— Начнем с тех новостей, которые есть от Соединенных Штатов Америки. Сначала они расширили санкции, уже пятый пакет санкций был введен против российских чиновников. Потом уже стало известно, что Сенат Соединенных Штатов Америки единогласно принял закон, разрешающий без волокиты отправлять оружие, боеприпасы и технику в Украину в условиях войны, так называемый ленд-лиз. Это еще не окончательный шаг, я так понимаю, дальше еще американская политическая процедура, должна проголосовать за это Палата представителей. Ленд-лиз — что это вообще программа, как это может работать для Украины?

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– Для Украины это будет работать следующим образом. Ленд-лиз — это гарантия Соединенных Штатов тем странам, имеющим оружие, необходимое Украине, то есть эти страны поставляют оружие в Украину, а Соединенные Штаты гарантируют возмещение стоимости этого оружия или его замену тем странам, которые могут его поставить. А Украина с Соединенными Штатами будет рассчитываться за это оружие будет после окончания войны. То оружие, которое останется целым, мы вернем и оно будет вычеркнуто из поставок; а остальное оружие, которое было уничтожено или повреждено, мы должны возместить. Вот что такое ленд-лиз.

- Как быстро на практике такая программа может заработать? От чего это будет зависеть кроме решения США, что так сделать вообще возможно?

— Кроме решения США, я думаю, что процедура будет продолжаться, сама бюрократическая процедура может длиться одну неделю, максимум две. Но дело в том, что снабжение, как будет выбран способ снабжения: либо это будет морским путем, либо воздушным, либо железнодорожным, вот в чем проблема. И вы же не забывайте, совершенно верно вспомнили, что еще должен Конгресс проголосовать, а это главный законодательный орган Соединенных Штатов, а потом еще этот закон должен подписать президент Соединенных Штатов. Только тогда он вступает в силу и вступает в силу. А уже потом вступает в силу сама бюрократическая процедура по договоренностям и поставкам.

— Если говорить о других странах, как сейчас Украина может повлиять, с кем должна сейчас договариваться, где ускорять кооперацию, чтобы все это заработало как можно скорее? К кому первому нужно обращаться, где у нас большие шансы на получение необходимых вооружений?

— Я так думаю, что основными бенефициарами выполнения этого закона станут Пентагон и Министерство финансов Соединенных Штатов. Министерство финансов должно выдать финансовые гарантии поставки этих видов вооружения, а Пентагон через Генеральный штаб вооруженных сил Украины должен согласовать перечень и количество того вооружения, которое нам нужно. И дальше уже они начинают договариваться с теми странами, у которых это вооружение. Кстати, есть еще одна положительная новость — то, что ленд-лиз дает нам возможность получать не только оружие советских образцов, но и любое современное оружие, если Соединенные Штаты согласятся гарантировать его возмещение любым странам, в том числе и самим себе. Я имею в виду государственный оборонный заказ Соединенных Штатов для военно-промышленного комплекса самих Соединенных Штатов. То есть, они могут сейчас заказать под государственные гарантии у своего БПК любые виды вооружения для Украины.

— Если говорить о ситуации в Украине по фронтам, мы сейчас видим, что в Киевской, Черниговской областях российские войска вынуждены были отойти благодаря Вооруженным силам Украины, оставили они, конечно, очень много разрушений и очень долго нам еще с последствиями этого придется иметь дело.

— Бороться, да.

— Но с другой стороны, видим уже сегодня свежие сообщения от командования сухопутных войск, что не исключают возможности нового наступления на Киев в течение следующих недель, когда российские войска перегруппируют свои силы. Видим, что ситуация на юге, востоке Украины остается очень напряженной. Как может, по-вашему, развиваться ситуация на фронте в ближайшие дни, недели, насколько это вообще можно прогнозировать?

— Скажу так, что северное и северо-восточное направление на сегодня более-менее безопасно, более-менее, почему? Потому что действительно мы потрепали очень сильно российские войска, они их уводят и сейчас перебрасывают в центральную часть Российской Федерации, в приграничные районы из Украины, восстанавливают их боеспособность и будут перебрасывать на Восток. Угроза Киеву и Харькову может быть только в том случае, если российские войска будут иметь успех в ходе проведения операции в зоне объединенных сил, то есть на Донбассе. Вот если у них будет успех, тогда да, они могут повернуть от Днепра, вдоль реки Днепр могут повернуть в Киев и затем повернуть на Харьков, пойти внутрь страны. Но опять же, главное слово «если», если у них будет успех. Мы стараемся и у нас есть все реальные шансы, чтобы сломать эти очередные планы Российской Федерации. Дело в том, что сегодня это будет главной военной кампанией, битва за Донбасс.

— Насколько велика вероятность угрозы с моря и угрозы для украинских портов, в частности для Одессы?

- Нет, такой большой угрозы нету, почему? Потому что тот десант, который должен был высаживаться возле Одессы, во-первых, мы говорили, что без сухопутной поддержки его высаживать это самоубийство. Российские войска не смогли дойти до Одессы по суше, мы разгромили их и вернулись, уже сейчас решаем вопрос о том, бои идут на подступах к Херсону. Николаев, Вознесенск, все отстояли и российские войска отброшены, это первый момент.

Второй момент: та морская пехота, которая должна была высаживаться, почти вся погибла под Мариуполем, а та, которая должна была из тихоокеанского флота прибыть, там сегодня проводит учения в связи с обострением ситуации между Россией и Японией. И еще 40% крупных десантных кораблей, два из них уничтожены, два нуждаются в ремонте, то есть 40% основных десантных средств для высадки десанта выведено из строя на сегодняшний день. Вероятность десанта очень низкая, некого и не на чем высаживать, так бы я сказал.

— Можете немного подробнее рассказать об этих учениях из-за обострения отношений с Японией, о чем именно там идет речь?

— Речь идет о том, что Япония очень точно воспользовалась ситуацией между Украиной и Россией. После начала войны Япония поняла, что все войска Восточного военного округа переброшены на европейскую часть. Кстати, даже та усcурийская армия, полностью скадрированная, без личного состава, сегодня разворачивается и тоже отходит от Востока России на Запад, перебрасывается. Поэтому Япония заявила, что эти острова оккупированы Российской Федерацией и что эта территория является исторически японской территорией. В ответ на это Российская Федерация вышла из переговорного процесса по подписанию мирного соглашения между Японией и Россией. Я напомню, что этого соглашения не существует с даты окончания Второй мировой войны. Поэтому Российская Федерация, чтобы предотвратить любые военные провокации со стороны Японии, вынуждена была начать срочные внеплановые учения Тихоокеанского флота. И именно с морской пехотой они отрабатывают высадку на острова и вопросы отражения морской десантной операции. То есть Тихоокеанский флот сегодня ничем не может помочь группировке российских войск на Западе Российской Федерации.

— Возвращаясь к украинскому фронту, вы сказали, что десант, уничтоженный под Мариуполем, о ситуации в- и вокруг Мариуполя хотела бы подробнее поговорить. Последние оценки, которые мне попадались, не могу поручиться за их достоверность, потому что это информация, которую мне просто сообщали люди из Мариуполя, которые смогли оттуда уехать; это то, что там двум, максимум трем тысячам украинских военных противостоит в пять раз больше, точнее, украинцы держат оборону Мариуполя, а против них выставили в пять раз больше российских сил. И при этом мы видим, что 43-й день войны и Мариуполь не захватили, хотя разрушили, пожалуй, уже процентов на 90. Как может разворачиваться, по вашему мнению, ситуация дальше, и за счет чего, возможно, вы знаете, до сих пор держится оборона Мариуполь?

— Я даже больше скажу: если ссылаться на официальные источники и наш Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, то соотношение наступающих и обороняющихся на некоторых участках достигает 1:10—1:12 . И, кстати, я хочу сказать, что штурмуют Мариуполь самые элитные части вооруженных сил России: 22 бригада главного разведуправления Министерства обороны, спецназ Министерства обороны России, и 150-я мотострелковая дивизия, самая современная и новейшая. Она в 2019 году только встала в строй вооруженных сил России, она уже почти на половину погибла. И бригада морской пехоты из Феодосии также активно участвует. Соотношение безумное, я бы сказал, даже для военного планирования. Но стойкость наших защитников, я думаю, держится на том, что во-первых, они защищают свою землю; во-вторых, у них есть мотивация только защищать, а не сдаваться в плен или отступать. И третье: Мариуполь может служить примером того, что бы произошло в любом более-менее крупном городе Украины, если бы Россия пыталась штурмовать этот город. Уличное сражение и бой в городе – это очень трудное дело. Если мы вспомним город Грозный, первая чеченская кампания, то же происходит в Мариуполе, когда Российская Федерация опять-таки несет безумные потери. Но второй попытки у них здесь не будет, у Грозного была вторая попытка, вторая чеченская война, а тут же второй попытки не будет. Поэтому такая ситуация, что невозможно продвинуться на какой-либо улице, потому что защитники просто сжигают все, что двигается на улицах города.

— А у России нет других вариантов, поскольку они не могут взять город, пытаются его уничтожать.

— Да, они пытаются его разрушить, но это тоже не дает такого особенного результата. Полгода они бомбили Алеппо, пока не снесли его, не стерли с поверхности земли. Тогда да, тогда защитники Алеппо удалились оттуда и Россия, кстати, так и не взяла штурмом Алеппо. Они вошли туда в пустой город, потому что они ушли оттуда, не было смысла защищать руины. А здесь смысл есть. И я скажу так, что Мариуполь выполняет стратегическую задачу: он оттягивает на себя очень боеспособные, великие силы российской армии. А если бы не было Мариуполя, эти силы были бы на Донбассе и нам было бы намного труднее. Поэтому каждый день обороны Мариуполя это помощь основному фронту в зоне Операции объединенных сил.

– Но, к сожалению, ценой огромного количества жертв среди гражданских.

– Да.

— Касательно гражданских, если оглядываться на предыдущие войны, которые начинала Россия, как может разворачиваться ситуация именно для гражданского населения? По разным оценкам, в Мариуполе еще более 100 тысяч человек остается. Какие шансы их вытащить оттуда? И не только из Мариуполя, мы видим, что в Донецкой и Луганской областях обстрелы вчера, гражданские погибли, когда получали гуманитарную помощь. Есть ли возможность вывозить людей оттуда?

— В Донецкой и Луганской областях местные власти хорошо делают то, что предупреждают население и просят, пытаются им помочь выехать оттуда, понимая, что, к сожалению, это способ ведения войны Российской Федерацией. Они не умеют воевать, они воюют не с вооруженными силами, они воюют с народом, любым, будь то сирийский народ или украинский народ. В Грузии более быстротечная война была, такого не произошло. Хотя местное население, никто не считался с потерями, когда бомбили тот же Цхинвали, Абхазию и прочее. Поэтому, к сожалению, это не люди, преступниками их назвать – это будет очень мягко сказано. Таков способ ведения войны.

— После того, как вооруженные силы Украины освободили Киевскую область от россиян, мы просто увидели, как выглядят эти российские методы ведения войны. Устрашение и физическое уничтожение мирного населения — это их стратегия, как они воюют, выходит так?

— Я бы посоветовал всем нам, особенно украинцам, чтобы понять, какова цель этой войны и какими способами Путин будет пытаться достичь победы, прочесть последнюю статью Дмитрия Медведева о войне.

- В РИА Новости.

– Да. Все в стиле Геббельса это концепция геноцида украинской нации. Если бы мы сдались, как в Европе нам говорили «а почему вы не сдаетесь и не будет кровопролития», они бы нас просто уничтожили, три варианта: расстрел, тюрьма (концлагерь) или высылка. Путин бы зачистил всю эту территорию и каждый пострадал бы от «денацификации», как того требует сегодня Путин.

– Поэтому единственный способ, что нам нужно делать, – продолжать бороться.

— Я эту войну называю национально-освободительной войной, мы боремся за существование нашей нации, за существование Украины, украинцев и за существование нашего государства.

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