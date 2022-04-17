Путин хочет продолжать войну и не спешит встречаться с Зеленским — премьер Италии 17 апреля, 19:12 Цей матеріал також доступний українською Путин пока не хочет заканчивать войну против Украины (Фото:Thibault Camus/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным пытался убедить его прекратить войну и поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, но Путин не захотел.

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Об этом итальянский премьер рассказал в интервью изданию Corriere della Sera.

«В телефонном разговоре я объяснил ему, что звоню поговорить о мире. Я спросил его: „Когда вы планируете увидеться с Зеленским? Только вы вдвоем можете это остановить“. Он ответил: „Пока еще не время“. Я предложил: „Объявите о прекращении огня“. Он снова за свое: „Нет, пока не время“», — рассказал Драги.



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По словам Драги, далее Путин начал рассказывать об оплате за российский газ в рублях, которая тогда еще не была официально принята в РФ. После этого собеседники договорились встретиться спустя несколько дней и простились. А затем мир увидел военные преступления российских оккупантов в Буче.



«Я начинаю понимать, что правы те, кто говорит, что мы просто тратим время на разговоры с ними [российскими чиновниками]», — сказал премьер Италии.

В то же время Драги не критикует президента Франции Эммануэля Макрона за его попытки продолжать разговоры с Путиным, поскольку он как президент председательствующей в Европейском Союзе страны должен сохранять пути для дипломатического урегулирования.

Итальянский премьер добавил, что чувствовал приближение вторжения России в Украину, хотя надеялся, что этого не произойдет. Перед началом российского вторжения он заверил Путина, что Запад будет жестко реагировать, и российский президент, по его словам, производил впечатление человека, осознающего, чему он может подвергнуть свою страну и армию.

Драги убежден, что правительства стран Запада и далее будут содействовать Украине предоставлением оружия, финансовой и гуманитарной помощи, и будут только усиливать экономическое давление на Россию. Он заверил, что итальянское правительство сейчас усиленно работает над отказом от российских энергоносителей.

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