«Все решит битва за Донбасс». У нас нет гарантий, что Россия снова не попытается захватить Киев — Зеленский

17 апреля, 18:05
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Зеленский заявил, что битва за Донбасс определит дальнейшее развитие войны (Фото:Офис президента Украины)

Зеленский заявил, что битва за Донбасс определит дальнейшее развитие войны (Фото:Офис президента Украины)

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российские оккупанты могут попытаться еще раз захватить Киев, если добьются успехов в борьбе на востоке Украины.

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Об этом Зеленский сказал в интервью CNN.

По его словам, украинские военные готовы бороться за Донбасс и это сражение определит дальнейший ход всей войны.

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«Поэтому для нас очень важно не позволить им сделать этого, выстоять, потому что это сражение… оно может повлиять на ход всей войны», — сказал Зеленский.

Зеленский сказал, что он не верит словам и заявлениям российского руководства, и потому ожидает, что они могут снова попытаться захватить Киев.

«Мы понимаем, что то, что мы отбились от них, и они ушли — а они бежали из Киева, с севера, из Чернигова — это не значит, что они смогут захватить Донбасс», — добавил глава государства.

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24 февраля 2022 года Путин объявил о «специальной военной операции» в Украине, и российские войска, которые стягивались на украинские границы в течение четырех месяцев, пошли на полномасштабное вторжение на территорию Украины по всему периметру российско-украинской, а также белорусско-украинской границ.

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На севере Украины российские оккупанты захватили часть Сумской, Черниговской и Киевской областей и дошли до пригорода Киева. Однако, в конце марта российские войска из-за значительных потерь и логистических проблем благодаря усилиям ВСУ вынуждены были спасаться бегством с северного направления.

Украинские и западные официальные лица ранее заявляли, что после поражения в Киевской области российские оккупанты готовятся к наступлению на востоке Украины, чтобы попытаться установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями.

Россия постоянно обстреливает Донецкую и Луганскую области, уничтожая жилые дома, больницы, школы и детские сады и убивая гражданских. По данным Генштаба ВСУ, сейчас основные усилия оккупантов сосредоточены на попытках установить контроль над Попасной, Рубежным, Северодонецком и Славянском.

Редактор: София Лазарова

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