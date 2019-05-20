Гриценко отреагировал на решение Зеленского распустить Верховную Раду 20 мая, 17:10 4466 Цей матеріал також доступний українською Анатолій Гриценко/Facebook Гриценко поддерживает решение Зеленского Анатолій Гриценко/Facebook

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко заявил, что поддерживает решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом он написал в Facebook.

«Роспуск Рады и досрочные выборы поддерживаем. Мы к ним готовы и примем участие», — заявил Гриценко.

По словам Гриценко, новой Раде и новому правительству нужно новое качество — профессионализм и честность.

«Тогда наша страна действительно получит шанс. Ждем указа с датой голосования», — сказал он.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Выступая с обращением к народу Украины в сессионном зале парламента после церемонии инаугурации Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.

Позже новый президент пригласил глав фракций Рады на консультации во вторник, 21 мая, в Администрацию президента.