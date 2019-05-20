Гриценко отреагировал на решение Зеленского распустить Верховную Раду
Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко заявил, что поддерживает решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Об этом он написал в Facebook.
«Роспуск Рады и досрочные выборы поддерживаем. Мы к ним готовы и примем участие», — заявил Гриценко.
По словам Гриценко, новой Раде и новому правительству нужно новое качество — профессионализм и честность.
«Тогда наша страна действительно получит шанс. Ждем указа с датой голосования», — сказал он.
20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.
Выступая с обращением к народу Украины в сессионном зале парламента после церемонии инаугурации Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.
Позже новый президент пригласил глав фракций Рады на консультации во вторник, 21 мая, в Администрацию президента.