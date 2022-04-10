Гарантии безопасности: рядом с Украиной будет 5−7 стран, а РФ напротив — Подоляк 10 апреля, 01:37 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Сейчас на уровне юридических подгрупп отрабатывается формулировка международного договора о гарантиях безопасности Украины. Об этом сказал советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, передает Украинская правда.

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«Потому что там будет не только Украина, не только Россия, там будут еще страны потенциальные гаранты. Мы не хотим иметь отношения к прямому договору между Украиной и Россией. Потому что мы понимаем, что Россия постоянно меняет свои позиции. Поэтому мы хотим, чтобы в этом договоре было много стран. И сегодня разговор идет в рабочих подгруппах – как должна быть имплементирована эта часть стран-гарантов», – сказал он.

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По его словам, рядом с Украиной 5-7 стран гарантов. Вместе с тем, Россия стремится включить в договор Беларусь, поскольку эта страна находится в ее подчинении.

"Но российская сторона имеет свои позиции, а украинская сторона имеет свои позиции по странам. Для нас важно, чтобы были мощные страны Совбеза, у которых есть мощные армии с ядерным компонентом, и это будут страны, которые будут стоять рядом с Украиной с точки зрения гарантий безопасности», — сказал Подоляк.

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