Александр Клименко прошел спецпроверку на должность главы САП 27 июля, 19:07 Александр Клименко (Фото:5 канал)

Офис генерального прокурора подтвердил, что финалисты конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры отвечают требованиям законов Об очищении власти и О предотвращении коррупции, а также доступа к государственной тайне.

Соответствующее решение было зачитано на заседании комиссии САП.

Также на заседании комиссия подготовила представление генпрокурору Андрею Костину для назначения на должность руководителя САП Александра Клименко. Его должны направить в ближайшее время.

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17 июля после длительного промедления с назначением главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры президент Владимир Зеленский заявил, что кандидат уже выбран и решение должна финализировать конкурсная комиссия.

17 июля после длительного промедления с назначением главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры президент Владимир Зеленский заявил, что кандидат уже выбран и решение должна финализировать конкурсная комиссия.

До этого — в конце 2021 года и начале 2022 — конкурсная комиссия несколько раз этого не сделала — под тем или иным поводом откладывая голосование за подтверждение избрания кандидатуры детектива НАБУ Александра Клименко. Однако через два дня после заявления президента она все-таки рекомендовала назначить Клименко главой САП.

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