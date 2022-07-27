Александр Клименко прошел спецпроверку на должность главы САП

27 июля, 19:07
Александр Клименко (Фото:5 канал)

Александр Клименко (Фото:5 канал)

Офис генерального прокурора подтвердил, что финалисты конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры отвечают требованиям законов Об очищении власти и О предотвращении коррупции, а также доступа к государственной тайне.

Соответствующее решение было зачитано на заседании комиссии САП.

Также на заседании комиссия подготовила представление генпрокурору Андрею Костину для назначения на должность руководителя САП Александра Клименко. Его должны направить в ближайшее время.

Видео дня

17 июля после длительного промедления с назначением главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры президент Владимир Зеленский заявил, что кандидат уже выбран и решение должна финализировать конкурсная комиссия.

Читайте также:
В шаге от должности главы САП. Главные факты об Александре Клименко

17 июля после длительного промедления с назначением главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры президент Владимир Зеленский заявил, что кандидат уже выбран и решение должна финализировать конкурсная комиссия.

До этого — в конце 2021 года и начале 2022 — конкурсная комиссия несколько раз этого не сделала — под тем или иным поводом откладывая голосование за подтверждение избрания кандидатуры детектива НАБУ Александра Клименко. Однако через два дня после заявления президента она все-таки рекомендовала назначить Клименко главой САП.

https://www.youtube.com/watch?v=yAx18HjkT0I
Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Александр Клименко Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)

Эксклюзивы НВ

Флаг Израиля (Фото:Avital Pinnick/flickr.com)
«Поле для нашей дипломатии» /
Израиль превращается в угрозу России и как это пригодится Украине — Яковина
27 июля, 18:39
Страны
Дмитрий Тузов
Политический обозреватель, ведущий Радио НВ
Путин готовится к новой войне

Сейчас Путину нужно перемирие. На его путинских условиях. Но что дальше?

27 июля, 16:12
Мнения
Лучшие б/у кабриолеты (Фото:СС)
С ветерком /
Пять лучших б/у кабриолетов до $8000 тыс.
27 июля, 07:07
Выбор авто
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X