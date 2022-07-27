Александр Клименко прошел спецпроверку на должность главы САП
Александр Клименко (Фото:5 канал)
Офис генерального прокурора подтвердил, что финалисты конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры отвечают требованиям законов Об очищении власти и О предотвращении коррупции, а также доступа к государственной тайне.
Соответствующее решение было зачитано на заседании комиссии САП.
Также на заседании комиссия подготовила представление генпрокурору Андрею Костину для назначения на должность руководителя САП Александра Клименко. Его должны направить в ближайшее время.
17 июля после длительного промедления с назначением главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры президент Владимир Зеленский заявил, что кандидат уже выбран и решение должна финализировать конкурсная комиссия.
17 июля после длительного промедления с назначением главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры президент Владимир Зеленский заявил, что кандидат уже выбран и решение должна финализировать конкурсная комиссия.
До этого — в конце 2021 года и начале 2022 — конкурсная комиссия несколько раз этого не сделала — под тем или иным поводом откладывая голосование за подтверждение избрания кандидатуры детектива НАБУ Александра Клименко. Однако через два дня после заявления президента она все-таки рекомендовала назначить Клименко главой САП.
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