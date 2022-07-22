Неудобный для Банковой. Почему президент обещает назначение главы САП, а потом все идет не так 22 июля, 16:01 Эксклюзив НВ Власти продолжают затягивать с назначением Александра Клименко прокурором САП (Фото:Укринформ, коллаж НВ)

Тяжба с назначением антикоррупционного прокурора продолжается несмотря на обещания президента и призывы европейских партнеров. И это еще не конец.

Еще в октябре 2021-го президент Владимир Зеленский уверял, что до конца года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) будет выбран. В то время ведомство, от которого зависит продвижение расследований по топ-коррупционерам и направление этих дел в суд, работало без руководителя уже более года. И почти столько же продолжался конкурс по избранию нового председателя.

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«Я был удивлен тем, что комиссия не может собраться для окончательного этапа конкурса, — говорил Зеленский в интервью телеканалу ICTV в октябре 2021-го. — Мы немного поработали. Я думаю, что в ближайшие дни эта комиссия соберется и у нас будет завершен конкурс. В этом году мы наконец-то получим прокурора САП».



Прошло девять месяцев, но обещанного так и не произошло. Несмотря на слова президента и обязательства государства перед Международным валютным фондом (МВФ) и европейскими партнерами, комиссия продолжала затягивать с избранием нового антикоррупционного прокурора: то не могла собраться из-за отпусков, то внезапно ее члены болели и не было кворума на протяжении пяти заседаний подряд, то кто-то забывал дома оценки по тестовым задачам кандидатов.



Хотя победитель конкурса уже был понятен осенью: больше всего баллов набрал детектив НАБУ Александр Клименко, на втором месте — на расстоянии — оказался прокурор Офиса генпрокурору (ОГПУ) Андрей Синюк.



Следовательно, до конца года комиссия смогла лишь завершить конкурс. Но победу Клименко так и не утвердила. Ведь последний, как предполагают антикоррупционные эксперты, действительно может стать неудобным для Банковой.



Независимый детектив



Именно тогда, когда стало ясно, что в финале остались только Клименко и Синюк, комиссия начала тормозить заседание. Александр Леменов, основатель общественной организации StateWatch, убежден: в случае победы второго руководителя САП комиссия назначила бы уже давно.



«А Клименко неудобен, — заметил эксперт в разговоре с НВ. — Он детектив НАБУ и будет независим от мнения Офиса генпрокурора и Офиса президента. Потому и затягивают конкурс».



35-летний Клименко стал детективом НАБУ в 2016-м, а через два года дорос до руководителя отдела. Он расследовал ряд громких дел. В частности, «газовое дело» бывшего депутата ВР Александра Онищенко — одна из самых масштабных коррупционных схем в истории Украины, организованная народным избранником с участием еще 28 человек. Их действия нанесли ущерб государству почти на 3 млрд грн. По состоянию на сегодняшний день уже 11 из 29 участников схемы признаны судом виновными. Трое из них, в частности Онищенко, находятся в розыске, а по поводу остальных судебные заседания продолжаются.



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