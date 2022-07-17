Новый руководитель САП. Зеленский заявил, что кандидат уже выбран и конкурсная комиссия должна финализовать решение 17 июля, 23:09 Владимир Зеленский заявил, что руководитель САП уже избран и конкурсная комиссия должна финализировать решение (Фото:САП)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидат на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры уже выбран, и решение теперь должна финализировать конкурсная комиссия.

«Хочу, чтобы меня сегодня услышали и все, от кого зависит чрезвычайно чувствительный вопрос назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Моя позиция как президента Украины — состоявшийся конкурс должен привести к вполне логическому решению о назначении нового руководителя. Соответствующий человек избран, и от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения», - сказал Зеленский во время вечернего видеообращения.

Видео дня

Президент подчеркнул, что без полноценного руководителя САП невозможно ее полноценное функционирование.

«Кстати, то же касается и Национального антикоррупционного бюро Украины. Срок полномочий предыдущего руководителя истек. И должна пройти конкурсная процедура для отбора нового главы НАБУ. Поручил Премьер-министру Украины активизировать процесс запуска соответствующего конкурса», - добавил он.

21 августа 2020 года Назар Холодницкий уволился с должности руководителя САП. После увольнения САП временно возглавляет Максим Грищук.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики с Международным валютным фондом предусматривал избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.



21 декабря комиссия определила победителя конкурса на должность главы САП – им стал детектив НАБУ Александр Клименко. Он получил 246 баллов для получения должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк — 229 баллов. Однако провластная часть комиссии отказалась проголосовать за это решение.

3 февраля 2022 года Конкурсная комиссия снова не смогла утвердить руководителя САП из-за отсутствия кворума.



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